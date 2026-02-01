بعد ان امهلتها اسرائيل شهراً لوقف أنشطتها في غزة.. أطباء بلا حدود: وقف أنشطتنا ذريعة لمنع المساعدات

اعتبرت ، الأحد، أن قرار وقف أنشطتها في غزة بحلول 28 شباط هو "ذريعة" لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان "هذه ذريعة لعرقلة المساعدة الإنسانية. تدفع السلطات المنظمات الإنسانية نحو خيار مستحيل بين تعريض موظفيها للخطر، أو وقف المساعدة الطبية الطارئة لناس هم في أمسّ الحاجة إليها". وأتى ذلك بعدما أعلنت إسرائيل أنها ستوقف العمليات الإنسانية للمنظمة لعدم تقديمها قائمة بأسماء موظفيها .



وقف العمليات الإنسانية

أعلنت إسرائيل، الأحد، أنها ستوقف العمليات الإنسانية لمنظمة أطباء في غزة، بعدما لم تقدّم المنظمة قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.

وقالت وزارة ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية إنها "تتجه إلى إنهاء أنشطة منظمة أطباء بلا حدود في ".



وأضافت أن القرار جاء "بعد فشل منظمة أطباء بلا حدود في تقديم قوائم بموظفيها المحليين، وهو شرط ينطبق على جميع المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة"، مشيرة إلى أن المنظمة ستوقف عملها وتغادر غزة بحلول 28 شباط.



ضمانات ملموسة

أعلنت المنظمة أنها قررت عدم مشاركة أية معلومات تتعلق بموظفيها الفلسطينيين والدوليين مع السلطات الإسرائيلية في الظروف الحالية، في ظل غياب "ضمانات ملموسة" تكفل سلامة العاملين وتمكّن المنظمة من إدارة عملياتها الإنسانية بشكل مستقل.



وقالت المنظمة، في بيان صدر، الجمعة، إن القرار جاء بعد أشهر من محاولات تواصل "غير مثمرة" مع السلطات الإسرائيلية، وبعد فشل التوصل إلى تفاهم يضمن عدم استخدام بيانات الموظفين إلا لأغراض إدارية معلنة، وعدم تعريضهم لأية مخاطر أمنية.



وأوضحت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية كانت قد أعلنت في آذار 2025 عن قرار يُلزم المنظمات الراغبة في التسجيل بتقديم معلومات شخصية عن موظفيها، وهو ما أثار، بحسب البيان، "قلقًا بالغًا" لدى أطباء بلا حدود، خاصة في ظل ما يتعرض له العاملون في المجالين الطبي والإنساني من اعتقالات واعتداءات.



وأضاف البيان أنه منذ تشرين الأول 2023 قُتل نحو 1700 عامل في المجال الصحي، بينهم 15 من موظفي المنظمة، مشيرًا إلى أن السلطات الإسرائيلية أعلنت في 30 كانون الأول انتهاء صلاحية تسجيل المنظمة، ما يعني وقف عملها خلال 60 يومًا.



وبيّنت المنظمة أنها، في محاولة لمواصلة تقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة، أبلغت السلطات الإسرائيلية في 23 كانون الثاني استعدادها لتقديم قائمة "محدودة" بأسماء بعض الموظفين كإجراء استثنائي، وبعد مشاورات مع الموظفين الفلسطينيين، شريطة الحصول على موافقة صريحة من كل فرد، وضمان سلامتهم الكاملة.