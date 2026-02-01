تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

بعد ان امهلتها اسرائيل شهراً لوقف أنشطتها في غزة.. أطباء بلا حدود: وقف أنشطتنا ذريعة لمنع المساعدات

Lebanon 24
01-02-2026 | 15:38
بعد ان امهلتها اسرائيل شهراً لوقف أنشطتها في غزة.. أطباء بلا حدود: وقف أنشطتنا ذريعة لمنع المساعدات
بعد ان امهلتها اسرائيل شهراً لوقف أنشطتها في غزة.. أطباء بلا حدود: وقف أنشطتنا ذريعة لمنع المساعدات photos 0
اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود، الأحد، أن قرار إسرائيل وقف أنشطتها في غزة بحلول 28 شباط هو "ذريعة" لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان "هذه ذريعة لعرقلة المساعدة الإنسانية. تدفع السلطات الإسرائيلية المنظمات الإنسانية نحو خيار مستحيل بين تعريض موظفيها للخطر، أو وقف المساعدة الطبية الطارئة لناس هم في أمسّ الحاجة إليها". وأتى ذلك بعدما أعلنت إسرائيل أنها ستوقف العمليات الإنسانية للمنظمة لعدم تقديمها قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.

وقف العمليات الإنسانية
أعلنت إسرائيل، الأحد، أنها ستوقف العمليات الإنسانية لمنظمة أطباء بلا حدود في غزة، بعدما لم تقدّم المنظمة قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.
وقالت وزارة شؤون المغتربين ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية إنها "تتجه إلى إنهاء أنشطة منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة".

وأضافت أن القرار جاء "بعد فشل منظمة أطباء بلا حدود في تقديم قوائم بموظفيها المحليين، وهو شرط ينطبق على جميع المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة"، مشيرة إلى أن المنظمة ستوقف عملها وتغادر غزة بحلول 28 شباط.

ضمانات ملموسة
أعلنت المنظمة أنها قررت عدم مشاركة أية معلومات تتعلق بموظفيها الفلسطينيين والدوليين مع السلطات الإسرائيلية في الظروف الحالية، في ظل غياب "ضمانات ملموسة" تكفل سلامة العاملين وتمكّن المنظمة من إدارة عملياتها الإنسانية بشكل مستقل.

وقالت المنظمة، في بيان صدر، الجمعة، إن القرار جاء بعد أشهر من محاولات تواصل "غير مثمرة" مع السلطات الإسرائيلية، وبعد فشل التوصل إلى تفاهم يضمن عدم استخدام بيانات الموظفين إلا لأغراض إدارية معلنة، وعدم تعريضهم لأية مخاطر أمنية.

وأوضحت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية كانت قد أعلنت في آذار 2025 عن قرار يُلزم المنظمات الراغبة في التسجيل بتقديم معلومات شخصية عن موظفيها، وهو ما أثار، بحسب البيان، "قلقًا بالغًا" لدى أطباء بلا حدود، خاصة في ظل ما يتعرض له العاملون في المجالين الطبي والإنساني من اعتقالات واعتداءات.

وأضاف البيان أنه منذ تشرين الأول 2023 قُتل نحو 1700 عامل في المجال الصحي، بينهم 15 من موظفي المنظمة، مشيرًا إلى أن السلطات الإسرائيلية أعلنت في 30 كانون الأول انتهاء صلاحية تسجيل المنظمة، ما يعني وقف عملها خلال 60 يومًا.

وبيّنت المنظمة أنها، في محاولة لمواصلة تقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة، أبلغت السلطات الإسرائيلية في 23 كانون الثاني استعدادها لتقديم قائمة "محدودة" بأسماء بعض الموظفين كإجراء استثنائي، وبعد مشاورات مع الموظفين الفلسطينيين، شريطة الحصول على موافقة صريحة من كل فرد، وضمان سلامتهم الكاملة.
"أ ف ب": منظمة "أطباء بلا حدود" تعتبر قرار إسرائيل بوقف أنشطتها "ذريعة" لمنع المساعدات عن قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تنذر "أطباء بلا حدود" بوقف أنشطتها في غزة بحلول 28 شباط
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أطباء بلا حدود تحذّر: إسرائيل تهدّد بوقف عملنا في غزة والضفة عام 2026
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ب: إسرائيل أعلنت تعليق عمل أكثر من 20 منظمة إنسانية في غزة بينها أطباء بلا حدود
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة أطباء بلا حدود

شؤون المغتربين

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

بلا حدود

قطاع غزة

إسرائيل

Lebanon24
16:35 | 2026-02-01
Lebanon24
16:20 | 2026-02-01
Lebanon24
16:20 | 2026-02-01
Lebanon24
16:18 | 2026-02-01
Lebanon24
16:00 | 2026-02-01
Lebanon24
15:46 | 2026-02-01
