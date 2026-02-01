تزامناً مع بدء تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقسد.. حظر تجول بالحسكة والقامشلي

أعلنت الأحد أنها ستحظر التجول في مدينتي الحسكة والقامشلي بشمال تزامناً مع بدء تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة.



وتوصلت السلطات في دمشق وقوات الديموقراطية (قسد) الجمعة إلى اتفاق "شامل" لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية الكردية في الدولة ، بعد أسابيع من الاشتباكات بين قوات الطرفين، تمكّنت دمشق على إثرها من بسط سيطرتها على مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها.



وأعلن قائد "قسد" مظلوم عبدي أن الاتفاق سيبدأ تطبيقه ميدانياً اعتباراً من الاثنين، على أن تتراجع قواته والقوات الحكومية من "خطوط الاشتباك" في الشرقي ومدينة عين العرب (كوباني)، على أن تدخل "قوة أمنية محدودة" إلى الحسكة والقامشلي.



وأعلنت قوات الأمن الكردية في بيان الأحد فرض حظر تجول في الحسكة الاثنين اعتباراً من السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي وحتى السادسة مساء، على أن يُفرض الإجراء ذاته في القامشلي الثلاثاء.



وأوضحت أن ذلك يأتي "في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة الأهالي".



وأفاد مصدر أمني كردي بأن قائد الأمن الداخلي في الحسكة مروان زار الأحد مقر قوات الأمن الكردية (الأسايش) في مدينة القامشلي.

