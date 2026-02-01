تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مساع بريطانية لتعزيز العلاقات الدفاعية مع أوروبا.. هذا ما كشفه ستارمر

Lebanon 24
01-02-2026 | 16:18
مساع بريطانية لتعزيز العلاقات الدفاعية مع أوروبا.. هذا ما كشفه ستارمر
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الحكومة ستدرس التقدم بطلب للانضمام إلى صندوق ثان محتمل تابع للاتحاد الأوروبي بمليارات اليورو لمشاريع الدفاع، في وقت يستعد فيه وزراء بريطانيون لإجراء محادثات مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وتدرس المفوضية الأوروبية إطلاق نسخة ثانية من برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا" في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تعزيز دفاعاتها بسبب المخاوف المتزايدة من روسيا والشكوك حول التزامات الولايات المتحدة الأمنية تجاه القارة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وانهارت خطة بريطانية للانضمام إلى الصندوق الأصلي البالغ قيمته 150 مليار يورو (177 مليار دولار) في تشرين الثاني بعد رفض الحكومة بقيادة ستارمر دفع مساهمة مالية للانضمام، مما مثل انتكاسة لإعادة ضبط العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا ستسعى للانضمام إلى النسخة الجديدة من البرنامج، قال ستارمر إن على أوروبا بذل المزيد من الجهود لإعادة التسلح.

وقال للصحفيين في طريقه إلى الصين الأسبوع الماضي: "هذا يتطلب منا النظر في برامج مثل (العمل الأمني من أجل أوروبا) وغيرها لمعرفة ما إذا كانت هناك طريقة يمكننا من خلالها تعزيز العمل معاً". وسُمح بنشر هذه التعليقات يوم الأحد.

وأضاف: "سواء كان هذا في إطار ذلك البرنامج أو مبادرات أخرى، فمن المنطقي أن تعمل أوروبا على نحو أكثر شمولاً، أي الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى، بشكل أوثق معاً".

ومن المقرر أن يزور مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ومسؤولون آخرون في التكتل لندن لإجراء محادثات هذا الأسبوع.
مواضيع ذات صلة
مجلس التعاون الخليجي: التصريحات الإيرانية تتعارض مع مساعينا لتعزيز العلاقات
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعٍ سياسية جديدة لدمج "قسد" بالحكومة السورية.. هذا ما كشفه مظلوم عبدي
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني يؤكد لرئيس الوزراء البريطاني أهمية تعزيز العلاقات بينهما
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عن القدرات الدفاعية والصاروخية للبلاد.. إليكم ما كشفه المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-02-01
Lebanon24
16:20 | 2026-02-01
Lebanon24
16:20 | 2026-02-01
Lebanon24
16:00 | 2026-02-01
Lebanon24
15:46 | 2026-02-01
Lebanon24
15:45 | 2026-02-01
