مساع بريطانية لتعزيز العلاقات الدفاعية مع أوروبا.. هذا ما كشفه ستارمر

قال رئيس الوزراء كير ستارمر إن الحكومة ستدرس التقدم بطلب للانضمام إلى صندوق ثان محتمل تابع للاتحاد بمليارات اليورو لمشاريع الدفاع، في وقت يستعد فيه وزراء بريطانيون لإجراء محادثات مع نظرائهم في هذا الأسبوع.



وتدرس المفوضية الأوروبية إطلاق نسخة ثانية من برنامج "العمل الأمني من أجل " في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تعزيز دفاعاتها بسبب المخاوف المتزايدة من والشكوك حول التزامات الأمنية تجاه القارة في عهد الرئيس الأميركي .



وانهارت خطة بريطانية للانضمام إلى الصندوق الأصلي البالغ قيمته 150 مليار يورو (177 مليار دولار) في تشرين الثاني بعد رفض الحكومة بقيادة ستارمر دفع مساهمة مالية للانضمام، مما مثل انتكاسة لإعادة ضبط العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا ستسعى للانضمام إلى النسخة الجديدة من البرنامج، قال ستارمر إن على أوروبا بذل المزيد من الجهود لإعادة التسلح.



وقال للصحفيين في طريقه إلى الأسبوع الماضي: "هذا يتطلب منا النظر في برامج مثل (العمل الأمني من أجل أوروبا) وغيرها لمعرفة ما إذا كانت هناك طريقة يمكننا من خلالها تعزيز العمل معاً". وسُمح بنشر هذه التعليقات يوم الأحد.



وأضاف: "سواء كان هذا في إطار ذلك البرنامج أو مبادرات أخرى، فمن المنطقي أن تعمل أوروبا على نحو أكثر شمولاً، أي الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى، بشكل أوثق معاً".



ومن المقرر أن يزور مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ومسؤولون آخرون في التكتل لندن لإجراء محادثات هذا الأسبوع.