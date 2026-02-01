تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إطلاق سراح ناشط سياسي بارز في فنزويلا

Lebanon 24
01-02-2026 | 16:20
A-
A+
إطلاق سراح ناشط سياسي بارز في فنزويلا
إطلاق سراح ناشط سياسي بارز في فنزويلا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت منظمات حقوقية وأفراد من عائلة الناشط الفنزويلي في مجال حقوق الإنسان خافيير تارازونا، حليف زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، الأحد، إنه تم إطلاق سراحه من السجن بعد أن وعدت الحكومة بإطلاق سراح السجناء السياسيين في مشروع قانون للعفو.

وقد تم اعتقال تارازونا، مدير منظمة "فوندا ريديس" الحقوقية، في تموز 2021، بعد إبلاغ السلطات بأنه تعرض لمضايقات من جانب مسؤولي الاستخبارات الوطنية. كما تم اعتقال ناشطين آخرين من المنظمة في ذلك الوقت.

وأفادت منظمة "فورو بينال" الفنزويلية، وهي منظمة غير ربحية تراقب وضع السجناء السياسيين في البلاد، بأنه تم إطلاق سراح 310 سجناء "سياسيين" حتى أمس السبت، ولا يزال 700 آخرون ينتظرون إطلاق سراحهم.
وكتب خوسيه رافائيل تارازونا سانشيز على موقع "إكس": "بعد 1675 يوماً، أربعة أعوام وسبعة أشهر، جاء هذا اليوم المنتظر. أخي خافيير تارازونا حر، الحرية لشخص واحد هي أمل للجميع".

وتم إطلاق سراح تارازونا بعد وقت قصير من وصول القائمة بالأعمال الأميركية لورا دوجو إلى كراكاس، والتي ستعيد فتح البعثة الدبلوماسية الأميركية بعد سبعة أعوام من قطع العلاقات. ويأتي ذلك بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعمل عسكري أدى إلى عزل الرئيس السابق للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية نيكولاس مادورو من منصبه وتقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة.

وقد وصلت دوجو، التي كانت سفيرة سابقة في نيكاراغوا وهندوراس، إلى فنزويلا بعد يوم واحد من إعلان الرئيسة المؤقتة للبلاد، ديلسي رودريجيز، عن مشروع قانون عفو للإفراج عن السجناء السياسيين. وكانت هذه الخطوة أحد المطالب الرئيسية للمعارضة الفنزويلية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فنزويلا تعلن إطلاق سراح 266 سجيناً سياسياً خلال أسبوعين
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
فنزويلا تطلق سراح سجناء سياسيين
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
فنزويلا تطلق سراح شخصيتين بارزتين من المعارضة
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيمة المعارضة الفنزويلية: سنعيد النظام إلى البلاد ونطلق سراح السجناء السياسيين
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24

البعثة الدبلوماسية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

يوم واحد

دبلوماسي

المعارضة

الرئيسي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-02-01
Lebanon24
16:20 | 2026-02-01
Lebanon24
16:18 | 2026-02-01
Lebanon24
16:00 | 2026-02-01
Lebanon24
15:46 | 2026-02-01
Lebanon24
15:45 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24