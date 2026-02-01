تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غرفة الحرب جاهزة… وطهران تتوعد برد "قاسٍ ومُعبر"

Lebanon 24
01-02-2026 | 16:35
A-
A+

غرفة الحرب جاهزة… وطهران تتوعد برد قاسٍ ومُعبر
غرفة الحرب جاهزة… وطهران تتوعد برد قاسٍ ومُعبر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، جاهزية غرفة الحرب الإيرانية التي "تعمل بكامل طاقتها وجاهزة في أي لحظة للتدخل والرد على أي شرارة من العدو".

وأضاف رضائي في تصريح له مساء الأحد، أن جميع الإجراءات اللازمة لأي مواجهة عسكرية قد تم تصميمها وتجهيزها مسبقًا، مع إشراف استخباراتي كامل على تحركات العدو.


وخلال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، حضر أحد كبار قادة قوات فضاء الحرس الثوري وقدم تقريراً عن التطورات الإقليمية، ووضع القوات العسكرية، والقدرات الدفاعية والهجومية لإيران.

وأوضح رضائي أن "أي حماقة من الولايات المتحدة قد تؤدي إلى صراع إقليمي"، مشدداً على أن هذا سيكون أكبر مكسب لإيران، حيث إن المصالح العسكرية والاقتصادية الأمريكية في المنطقة في مرمى العمليات الإيرانية.

وأشار إلى أن تجربة عملية "وعد الصادق 3" أي حرب الـ12 يوماً أظهرت قدرة إيران على اختراق الدفاع الصاروخي المشترك للعدو وتحقيق نجاح يفوق 50%، مؤكداً أن أي حرب مستقبلية ستشهد استهداف 50% من القدرات العدوانية للعدو في الخطوة الأولى.

وأضاف أن خلال حرب الـ12 يوماً تم إطلاق 567 صاروخاً نحو أهداف العدو، أصاب 310 صواريخ منها أهدافها بدقة، بينما تم اعتراض البقية بوساطة الناتو، والولايات المتحدة، وإسرائيل، مع سقوط بعض الصواريخ على الأراضي المحتلة نتيجة أخطاء دفاعية للعدو.

وأشار إلى أن القدرات الهجومية والصاروخية الإيرانية اليوم أقوى مقارنة بحرب الـ12 يوماً، وأن استعداد إيران لأي عدوان يتم وفق أعلى مستوى من القيادة مع ضمان رد قوي وعبرة للعدو، كما نصت أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة علي خامنئي.

وقدم خبراء مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني آخر استطلاعات الرأي حول الوضع الراهن للبلاد إلى أعضاء اللجنة، لتعزيز متابعة التطورات الوطنية، بحسب وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.  (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقاتلو حلف قبائل حضرموت توعّدت بردّ قاس على الكمين الذي تعرّضت له من قوات المجلس الانتقالي
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:54:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تظاهرات إيران تدخل مرحلة جديدة.. أسلحة وعبوات ناسفة وطهران تتوعّد المحتجين
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:54:41 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو تتوعّد بردّ مناسب على أي تجارب نووية أميركية
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:54:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب": بزشكيان يشكر بوتين خلال اتصال هاتفي على الدعم الروسي لطهران في الأمم المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:54:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وسائل الإعلام

الحرس الثوري

الأمن القومي

الأمريكية

إيران على

الإيرانية

البرلمان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:20 | 2026-02-01
Lebanon24
16:20 | 2026-02-01
Lebanon24
16:18 | 2026-02-01
Lebanon24
16:00 | 2026-02-01
Lebanon24
15:46 | 2026-02-01
Lebanon24
15:45 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24