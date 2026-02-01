غرفة الحرب جاهزة… وطهران تتوعد برد "قاسٍ ومُعبر"

أكد المتحدث باسم لجنة في ، إبراهيم رضائي، جاهزية غرفة الحرب التي "تعمل بكامل طاقتها وجاهزة في أي لحظة للتدخل والرد على أي شرارة من العدو".



وأضاف رضائي في تصريح له مساء الأحد، أن جميع الإجراءات اللازمة لأي مواجهة عسكرية قد تم تصميمها وتجهيزها مسبقًا، مع إشراف استخباراتي كامل على تحركات العدو.





وخلال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، حضر أحد كبار قادة قوات فضاء وقدم تقريراً عن التطورات الإقليمية، ووضع القوات العسكرية، والقدرات الدفاعية والهجومية لإيران.



وأوضح رضائي أن "أي حماقة من قد تؤدي إلى صراع إقليمي"، مشدداً على أن هذا سيكون أكبر مكسب لإيران، حيث إن المصالح العسكرية والاقتصادية في المنطقة في مرمى العمليات الإيرانية.



وأشار إلى أن تجربة عملية "وعد الصادق 3" أي حرب الـ12 يوماً أظهرت قدرة اختراق الدفاع الصاروخي المشترك للعدو وتحقيق نجاح يفوق 50%، مؤكداً أن أي حرب مستقبلية ستشهد استهداف 50% من القدرات العدوانية للعدو في الخطوة الأولى.



وأضاف أن خلال حرب الـ12 يوماً تم إطلاق 567 صاروخاً نحو أهداف العدو، أصاب 310 صواريخ منها أهدافها بدقة، بينما تم اعتراض البقية بوساطة الناتو، والولايات المتحدة، وإسرائيل، مع سقوط بعض الصواريخ على الأراضي المحتلة نتيجة أخطاء دفاعية للعدو.



وأشار إلى أن القدرات الهجومية والصاروخية الإيرانية اليوم أقوى مقارنة بحرب الـ12 يوماً، وأن استعداد لأي عدوان يتم وفق أعلى مستوى من القيادة مع ضمان رد قوي وعبرة للعدو، كما نصت أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة علي خامنئي.



وقدم خبراء مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني آخر استطلاعات الرأي حول الوضع الراهن للبلاد إلى أعضاء اللجنة، لتعزيز متابعة التطورات الوطنية، بحسب الرسمية الإيرانية. (ارم نيوز)



