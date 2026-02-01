3 لاءات.. هذه شروط إسرائيل لأي اتفاق مع إيران

التقى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية
إيال زامير مع نظيره الأميركي دان كين، وقدم للأميركيين المعلومات الاستخباراتية التي تمتلكها إسرائيل
بشأن محاولات إيران
لاستعادة برنامجها الصاروخي، وفق ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.
وأوردت القناة أن إسرائيل "وضعت 3 شروط من أجل اتفاق جيد مع إيران: لا أسلحة نووية، لا صواريخ، ولا دعم لوكلاء إيران في الشرق الأوسط
".
وأضافت القناة أن إسرائيل "وجهت رسالة أخرى إلى الولايات المتحدة
مفادها أنه إذا كان الهدف من أي ضربة على إيران الإطاحة بالنظام الإيراني
، فسيلزم الأمر قوة عسكرية أكبر بكثير مما تم تجميعه بالفعل".
إلى ذلك، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي
بأن زامير، حذر خلال اجتماعاته مع مسؤولين أميركيين، من "عواقب" المفاوضات مع طهران
بوساطة تركية.
وذكر التقرير أن زامير عقد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى في واشنطن
، تبادل خلالها معلومات استخباراتية "حساسة" مع الجانب الأميركي تتعلق بالملف الإيراني.
بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة أن زيارة زامير، شملت مناقشات مكثفة حول إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران.
وتأتي هذه اللقاءات في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب
باللجوء إلى الخيار العسكري ضد طهران، ردا على ما وصفه بقمع النظام الإيراني للمتظاهرين.