3 لاءات.. هذه شروط إسرائيل لأي اتفاق مع إيران

التقى رئيس هيئة الأركان إيال زامير مع نظيره الأميركي دان كين، وقدم للأميركيين المعلومات الاستخباراتية التي تمتلكها بشأن محاولات لاستعادة برنامجها الصاروخي، وفق ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.



وأوردت القناة أن إسرائيل "وضعت 3 شروط من أجل اتفاق جيد مع إيران: لا أسلحة نووية، لا صواريخ، ولا دعم لوكلاء إيران في ".



وأضافت القناة أن إسرائيل "وجهت رسالة أخرى إلى مفادها أنه إذا كان الهدف من أي ضربة على إيران الإطاحة بالنظام ، فسيلزم الأمر قوة عسكرية أكبر بكثير مما تم تجميعه بالفعل".



إلى ذلك، أفاد موقع "واللا" بأن زامير، حذر خلال اجتماعاته مع مسؤولين أميركيين، من "عواقب" المفاوضات مع بوساطة تركية.



وذكر التقرير أن زامير عقد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى في ، تبادل خلالها معلومات استخباراتية "حساسة" مع الجانب الأميركي تتعلق بالملف الإيراني.



بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة أن زيارة زامير، شملت مناقشات مكثفة حول إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران.



وتأتي هذه اللقاءات في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي باللجوء إلى الخيار العسكري ضد طهران، ردا على ما وصفه بقمع النظام الإيراني للمتظاهرين.

