عربي-دولي

على الرغم من طلب ترامب.. رئيسة المكسيك تُخطط لإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا

Lebanon 24
01-02-2026 | 23:22
على الرغم من طلب ترامب.. رئيسة المكسيك تُخطط لإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا
على الرغم من طلب ترامب.. رئيسة المكسيك تُخطط لإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا photos 0
تخطط رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم لإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا هذا الأسبوع تشمل مواد غذائية ومساعدات إنسانية أخرى.

جاءت تصريحات شينباوم بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه طلب من الزعيمة المكسيكية تعليق شحنات النفط إلى الجزيرة الكاريبية.

وقالت شينباوم في فعالية عامة بولاية سونورا الشمالية إنها لم تناقش الشؤون الكوبية في محادثة هاتفية مع ترامب يوم الخميس.

وأضافت أن حكومتها تسعى إلى "حل كل ما يتعلق بشحنات النفط إلى كوبا دبلوماسيا لأسباب إنسانية".

وفي وقت سابق أخبر ترامب الصحفيين أنه قال للرئيسة المكسيكية ألا ترسل النفط إلى كوبا.
