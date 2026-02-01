على الرغم من طلب ترامب.. رئيسة المكسيك تُخطط لإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا

تخطط رئيسة كلاوديا شينباوم لإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا هذا الأسبوع تشمل مواد غذائية ومساعدات إنسانية أخرى.



جاءت تصريحات شينباوم بعدما قال الرئيس الأميركي إنه طلب من الزعيمة المكسيكية تعليق شحنات إلى الكاريبية.



وقالت شينباوم في فعالية عامة بولاية سونورا الشمالية إنها لم تناقش الشؤون الكوبية في محادثة هاتفية مع يوم الخميس.



وأضافت أن حكومتها تسعى إلى "حل كل ما يتعلق بشحنات النفط إلى كوبا دبلوماسيا لأسباب إنسانية".



وفي وقت سابق أخبر ترامب الصحفيين أنه قال للرئيسة المكسيكية ألا ترسل النفط إلى كوبا.



