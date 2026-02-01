تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-10
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
على الرغم من طلب ترامب.. رئيسة المكسيك تُخطط لإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا
Lebanon 24
01-02-2026
|
23:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تخطط رئيسة
المكسيك
كلاوديا شينباوم لإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا هذا الأسبوع تشمل مواد غذائية ومساعدات إنسانية أخرى.
جاءت تصريحات شينباوم بعدما قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إنه طلب من الزعيمة المكسيكية تعليق شحنات
النفط
إلى
الجزيرة
الكاريبية.
وقالت شينباوم في فعالية عامة بولاية سونورا الشمالية إنها لم تناقش الشؤون الكوبية في محادثة هاتفية مع
ترامب
يوم الخميس.
وأضافت أن حكومتها تسعى إلى "حل كل ما يتعلق بشحنات النفط إلى كوبا دبلوماسيا لأسباب إنسانية".
وفي وقت سابق أخبر ترامب الصحفيين أنه قال للرئيسة المكسيكية ألا ترسل النفط إلى كوبا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: 60% من الشاحنات التي تسمح إسرائيل بدخولها هي شاحنات لبضائع تجارية وليست مساعدات إنسانية
Lebanon 24
حماس: 60% من الشاحنات التي تسمح إسرائيل بدخولها هي شاحنات لبضائع تجارية وليست مساعدات إنسانية
02/02/2026 07:45:16
02/02/2026 07:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال: ترامب طلب من مستشاريه خططا لضربات قوية وسريعة وحاسمة في إيران
Lebanon 24
وول ستريت جورنال: ترامب طلب من مستشاريه خططا لضربات قوية وسريعة وحاسمة في إيران
02/02/2026 07:45:16
02/02/2026 07:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المكسيك: أبلغت ترامب بأننا نعارض التدخلات العسكرية ولسنا بحاجة لدعم عسكري
Lebanon 24
رئيسة المكسيك: أبلغت ترامب بأننا نعارض التدخلات العسكرية ولسنا بحاجة لدعم عسكري
02/02/2026 07:45:16
02/02/2026 07:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المكسيك تؤكد مواصلة التنسيق مع ترامب لحل القضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين
Lebanon 24
رئيسة المكسيك تؤكد مواصلة التنسيق مع ترامب لحل القضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين
02/02/2026 07:45:16
02/02/2026 07:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
دبلوماسي
الجزيرة
الشمالي
دونالد
الشمال
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
فنزويلا والدومينيكان تستأنفان الخدمات القنصلية والرحلات الجوية
Lebanon 24
فنزويلا والدومينيكان تستأنفان الخدمات القنصلية والرحلات الجوية
00:37 | 2026-02-02
02/02/2026 12:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب صداقته مع جيفري إبستين.. استقالة سياسي بريطاني
Lebanon 24
بسبب صداقته مع جيفري إبستين.. استقالة سياسي بريطاني
23:22 | 2026-02-01
01/02/2026 11:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
3 لاءات.. هذه شروط إسرائيل لأي اتفاق مع إيران
Lebanon 24
3 لاءات.. هذه شروط إسرائيل لأي اتفاق مع إيران
23:09 | 2026-02-01
01/02/2026 11:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي يتوقع إنهاء الإغلاق الجزئي الثلاثاء
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي يتوقع إنهاء الإغلاق الجزئي الثلاثاء
23:00 | 2026-02-01
01/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرفة الحرب جاهزة… وطهران تتوعد برد "قاسٍ ومُعبر"
Lebanon 24
غرفة الحرب جاهزة… وطهران تتوعد برد "قاسٍ ومُعبر"
16:35 | 2026-02-01
01/02/2026 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
03:45 | 2026-02-01
01/02/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
05:36 | 2026-02-01
01/02/2026 05:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
07:10 | 2026-02-01
01/02/2026 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متى سيبدأ شهر رمضان المبارك؟
Lebanon 24
متى سيبدأ شهر رمضان المبارك؟
05:12 | 2026-02-01
01/02/2026 05:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات غامضة في إيران... أيّ جهّة مسؤولة عن تنفيذها؟
Lebanon 24
إنفجارات غامضة في إيران... أيّ جهّة مسؤولة عن تنفيذها؟
10:50 | 2026-02-01
01/02/2026 10:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:37 | 2026-02-02
فنزويلا والدومينيكان تستأنفان الخدمات القنصلية والرحلات الجوية
23:22 | 2026-02-01
بسبب صداقته مع جيفري إبستين.. استقالة سياسي بريطاني
23:09 | 2026-02-01
3 لاءات.. هذه شروط إسرائيل لأي اتفاق مع إيران
23:00 | 2026-02-01
رئيس مجلس النواب الأميركي يتوقع إنهاء الإغلاق الجزئي الثلاثاء
16:35 | 2026-02-01
غرفة الحرب جاهزة… وطهران تتوعد برد "قاسٍ ومُعبر"
16:20 | 2026-02-01
إطلاق سراح ناشط سياسي بارز في فنزويلا
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
02/02/2026 07:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
02/02/2026 07:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
02/02/2026 07:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24