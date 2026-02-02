تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ممر "ريغافيم" يدخل على خط رفح.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
02-02-2026 | 01:01
A-
A+
ممر ريغافيم يدخل على خط رفح.. هذه التفاصيل
ممر ريغافيم يدخل على خط رفح.. هذه التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستأنف اليوم الاثنين حركة الأفراد عبر معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر في الاتجاهين بشكل محدود وتحت قيود مشددة، بعد انتهاكات إسرائيلية أسفرت عن سقوط شهداء في القطاع، أدانها الاتحاد الأوروبي ودول عربية وإسلامية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد استكمال إقامة ممر فحص وتفتيش للقادمين من مصر إلى غزة، أطلق عليه اسم “ريغافيم”، ويخضع لإدارة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في منطقة تحت سيطرة الجيش. وأوضح الجيش أن الممر سيتيح فحص هويات القادمين ضمن القوائم المعتمدة، في إطار تعزيز الرقابة الأمنية بالمنطقة.

من جانبه، قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إن افتتاح المعبر سيكون مرحلة تجريبية بالتنسيق مع مصر وبعثة الاتحاد الأوروبي وجميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن من غادر غزة أثناء الحرب سيتمكن من العودة بعد موافقة أمنية إسرائيلية وإجراءات تنسيق مع مصر، على أن تقوم البعثة الأوروبية بالفحص الأولي للمسافرين قبل إجراءات إضافية تحت سيطرة الجيش.

وفي المقابل، حذّر حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، من أي عرقلة أو اشتراطات إسرائيلية على المعبر، معتبرًا ذلك انتهاكًا لاتفاق وقف الحرب، ودعا الوسطاء والدول الضامنة إلى مراقبة سلوك الاحتلال.

نقل المرضى

يتيح فتح المعبر إمكانية نقل الجرحى والمرضى لتلقي العلاج خارج غزة، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. وقال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة أونروا، إن الهدف هو نقل أعداد كبيرة من المرضى نظرًا لعجز المرافق الصحية المحلية عن تقديم الخدمات اللازمة.

فجوة كبيرة بين الحاجة والقيود

وتبرز هوة واسعة بين الحاجة الطبية الماسة للجرحى والقيود الأمنية الإسرائيلية. فالتقديرات الإسرائيلية تحدد سقف الحركة اليومية الأولية للأفراد بـ150 شخصًا، بينما يشير مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إلى أن نحو 22 ألف مريض وجريح يحتاجون للعلاج في الخارج، ما يتطلب نحو 147 يومًا أو ما يقارب خمسة أشهر لنقل الجميع.

كما يركز تشغيل المعبر على حركة الأفراد دون الإشارة إلى إدخال الاحتياجات الطارئة، إذ يحتاج سكان القطاع إلى دخول ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا من المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذه تفاصيل خطة نزع سلاح "حماس" في غزة
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 09:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من "مياه بيروت".. هذه تفاصيله
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 09:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"بانتظار التغييرات الخارجية"...لبنان يدخل "ستاتيكو" التدمير الممنهج
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 09:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا استكملت إقامة ممر الفحص الخاص بالقادمين إلى غزة عبر معبر رفح
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 09:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الأجهزة الأمنية

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

الأوروبي

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-02-02
Lebanon24
02:21 | 2026-02-02
Lebanon24
02:06 | 2026-02-02
Lebanon24
01:56 | 2026-02-02
Lebanon24
01:45 | 2026-02-02
Lebanon24
00:47 | 2026-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24