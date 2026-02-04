منظمة هيومن رايتس ووتش تتهم ترامب بتقويض الديمقراطية.. وهكذا علّق البيت الأبيض

وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الأربعاء، في تقريرها السنوي العالمي، تحذيرا من أن الرئيس الأميركي يهاجم الركائز الأساسية للديمقراطية في بلاده.



وفي مقدمة التقرير الذي يستعرض أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة، ركز رئيس المنظمة الحقوقية المستقلة ومقرها بشكل كبير على .



وكتب المدير التنفيذي للمنظمة فيليب بولوبيون، أن تساعد الآن دولا مثل والصين في تقويض حقوق الإنسان، مضيفا: "في عام 2026، ستكون المعركة من أجل مستقبل حقوق الإنسان أكثر حدة في الولايات المتحدة، مع تداعيات على بقية العالم".



ولاحقا قال للصحفيين: "نلاحظ صورة من البيئة العدائية للغاية في الولايات المتحدة وتدهورا سريعا جدا في مستوى في ".



وعلق بأن منظمة هيومن رايتس ووتش تعاني من "متلازمة اضطراب " وتهاجمه حتى قبل توليه منصبه.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: "لقد فعل الرئيس ترامب من أجل حقوق الإنسان أكثر مما يمكن أن تفعله هذه المجموعة اليسارية التي يمولها سوروس، من خلال إنهاء ثماني حروب، وإنقاذ أرواح لا حصر لها، وحماية الحرية ، وإنهاء تسليح للحكومة، وغير ذلك".



Advertisement