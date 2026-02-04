تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

منظمة هيومن رايتس ووتش تتهم ترامب بتقويض الديمقراطية.. وهكذا علّق البيت الأبيض

Lebanon 24
04-02-2026 | 23:11
A-
A+
منظمة هيومن رايتس ووتش تتهم ترامب بتقويض الديمقراطية.. وهكذا علّق البيت الأبيض
منظمة هيومن رايتس ووتش تتهم ترامب بتقويض الديمقراطية.. وهكذا علّق البيت الأبيض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الأربعاء، في تقريرها السنوي العالمي، تحذيرا من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهاجم الركائز الأساسية للديمقراطية في بلاده.

وفي مقدمة التقرير الذي يستعرض أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة، ركز رئيس المنظمة الحقوقية المستقلة ومقرها نيويورك بشكل كبير على الولايات المتحدة.

وكتب المدير التنفيذي للمنظمة فيليب بولوبيون، أن واشنطن تساعد الآن دولا مثل روسيا والصين في تقويض حقوق الإنسان، مضيفا: "في عام 2026، ستكون المعركة من أجل مستقبل حقوق الإنسان أكثر حدة في الولايات المتحدة، مع تداعيات على بقية العالم".

ولاحقا قال للصحفيين: "نلاحظ صورة من البيئة العدائية للغاية في الولايات المتحدة وتدهورا سريعا جدا في مستوى الديمقراطية في هذا البلد".

وعلق البيت الأبيض بأن منظمة هيومن رايتس ووتش تعاني من "متلازمة اضطراب ترامب" وتهاجمه حتى قبل توليه منصبه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: "لقد فعل الرئيس ترامب من أجل حقوق الإنسان أكثر مما يمكن أن تفعله هذه المجموعة اليسارية التي يمولها سوروس، من خلال إنهاء ثماني حروب، وإنقاذ أرواح لا حصر لها، وحماية الحرية الدينية، وإنهاء تسليح بايدن للحكومة، وغير ذلك".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب يوقّع مذكّرة رئاسية توجّه بالانسحاب من 66 منظمة دولية لم تعد تخدم مصالح الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق بين البيت الأبيض والديمقراطيين يجنب الحكومة الأميركية "الإغلاق"
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة "حظر الكيمياوي" تتهم قوات الأسد باستخدام الكلور
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عدوان ردّاً على "هيومن رايتس ووتش": قانون الإعلام الجديد يحمي حرية التعبير ولا يسمح بالتوقيف الاحتياطي
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الديمقراطية

الديمقراطي

هذا البلد

ديمقراطي

الدينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-02-05
Lebanon24
04:47 | 2026-02-05
Lebanon24
04:45 | 2026-02-05
Lebanon24
04:30 | 2026-02-05
Lebanon24
04:18 | 2026-02-05
Lebanon24
04:15 | 2026-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24