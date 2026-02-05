تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

مقبرة جماعية في حي التضامن بدمشق تكشف رفات ضحايا الثورة السورية

Lebanon 24
05-02-2026 | 00:40
مقبرة جماعية في حي التضامن بدمشق تكشف رفات ضحايا الثورة السورية
مقبرة جماعية في حي التضامن بدمشق تكشف رفات ضحايا الثورة السورية photos 0
أعلنت السلطات السورية، الأربعاء، العثور على رفات بشرية في مقبرة جماعية في حي "التضامن" بالعاصمة دمشق، والذي كان قد شهد مجزرة بحق المدنيين السوريين إبان الثورة على النظام السابق.

وذكرت "الهيئة الوطنية للمفقودين"، في بيان عبر حسابها بمنصة "إكس"، أنها استجابت لبلاغ ورد بتاريخ 4 شباط عند الساعة 5 مساء ،حول وجود موقع يُشتبه بأنه مقبرة جماعية في حي التضامن بمدينة دمشق".

وأشارت إلى أنه "جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموقع بالتنسيق مع الجهات المختصة وفرق الدفاع المدني السوري بما يضمن الحفاظ على الرفات ومنع العبث بالموقع، مع مراعاة متطلبات السلامة وسلسلة الحفظ، وتنفيذ تدخل محدود وفق الإجراءات الفنية المعتمدة عند الضرورة".

وأكدت الهيئة أن "التعامل مع هذه المواقع يتم ضمن إطار وطني منظم ومؤسسي، وأي تدخل غير مُصرّح به، سواء كانت مقابر مؤكدة أو مواقع يُشتبه باحتوائها على مقابر جماعية، يُعدّ مخالفة جسيمة ويُعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة".

ودعت الهيئة المواطنين إلى "عدم الاقتراب من هذه المواقع أو العبث بها، والإبلاغ فوراً عن أي معلومات أو حالات اشتباه عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يسهم في حماية الأدلة وضمان سير أعمال التوثيق والتحقيق بشكل مهني ومسؤول".

من جهتها، أفادت قناة "الإخبارية" السورية بأنه "تم العثور على المقبرة الجماعية وما بها من رفات بشرية في حي التضامن الدمشقي خلال عملية حفر لإعادة بناء أحد المواقع".

وذكرت القناة أن "بعض الأهالي شاهدوا عظاماً بشرية وأبلغوا السلطات الأمنية التي قامت بفرض طوق أمني كامل في المنطقة ومنعت المدنيين من الوصول إلى المكان".
