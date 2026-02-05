9 عواصم تحركت لمنع "الانفجار الكبير".. كواليس الساعات الأخطر في المنطقة

تمضي الساعات الأخيرة قبل الانطلاق المرتقب للمفاوضات بين وإيران وسط أجواء مشحونة بتوترات سياسية ودبلوماسية حادة. وفيما يراقب العالم انعكاسات هذا الحوار على الاستقرار الإقليمي وأسعار التي قفزت بنحو 3%، كشفت التقارير عن كواليس اللحظات الصعبة التي سبقت تثبيت موعد اللقاء.



كواليس التراجع الأميركي والوساطة العربية

أفاد موقع "أكسيوس" أن المفاوضات كادت أن تتعثر بعد رفض طلباً إيرانياً بتغيير مكان الاجتماع، حيث وصل الموقف الأميركي إلى حد "إما هذا أو لا شيء".

إلا أن تدخل زعماء ما لا يقل عن 9 دول عربية وإسلامية، ضغطوا على إدارة الرئيس لضمان عدم الانسحاب والاستماع للموقف ، أعاد قطار المفاوضات إلى مساره الصحيح في العاصمة العمانية مسقط يوم الجمعة.



: التفاوض "نووي" فقط والعقيدة تحولت للهجوم

من جانبها، حددت طهران سقف توقعاتها بوضوح؛ حيث أعلن مسؤول إيراني أن التفاوض سيقتصر على "البرنامج " فقط، مع رفض أي نقاش خارج هذا الإطار.

وفي رسالة عسكرية حازمة، أكد رئيس هيئة الأركان ، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد، مشيراً إلى تعديل العقيدة العسكرية الإيرانية من "دفاعية" إلى "هجومية" عبر اعتماد سياسة الحرب غير المتكافئة.



لماذا مسقط وليس ؟

نقلت "نيويورك تايمز" أن القلق الإيراني من عقد الاجتماع في تركيا بمشاركة إقليمية أوسع يعود إلى الخشية من تحويل اللقاء إلى "استعراض سياسي" لترامب، وإظهار طهران بمظهر "المُجبر" على التفاوض من قبل المنطقة بأسرها، لذا فضلت الإطار العماني الأكثر خصوصية.

تحذيرات وترقب الأسواق

في المقابل، لم يخلُ الموقف الأميركي من التهديد، حيث حذر الرئيس ترامب من أن واشنطن رصدت محاولات لاستئناف البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن تجاوز "الخطوط الحمراء" سيُقابل بتحرك عسكري. هذا التصعيد الكلامي، تزامن مع إعلان الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات ستنطلق صباح الجمعة في مسقط، مشيداً بالتسهيلات العمانية.



(وكالات)