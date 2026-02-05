لقاء بين بارو وحسين وترحيب بالمفاوضات بين إيران وأميركا

أكّد جان نويل في خلال لقائه نظيره حسين، أنّ "استقرار ضروري، والبلد يشهد تعافيًا وهو مبعث للأمل في المنطقة". وأعلن أنّ " تدعم الجهود الدّبلوماسيّة في ظلّ ما تشهده المنطقة من توترات وخطر قائم بحصول تصعيد عسكري"، مبيّنًا أنّ "العراق يؤدّي دورًا كبيرًا في استقبال معتقلي تنظيم "داعش"، ونحن ندعم هذا الموقف".

وزير الخارجيّة العراقيّة فؤاد حسين، قال إنّ "المنطقة تمرّ بمرحلة حسّاسة تتطلّب حلّ المشاكل عبر الحوار والمفاوضات، بعيدًا عن منطق العنف"، مشيرًا إلى أنّ "إبعاد المنطقة عن نار الحرب من واجب جميع الدّول فيها، والعراق يرحّب بالمفاوضات بين ممثّلي والولايات المتحدة الأميركيّة المقرّر عقدها غدًا في سلطنة عمان".

وأشاد حسين، بـ"التنسيق الأمني والعسكري والاستخباري بين العراق وفرنسا، وكذلك التعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر"، لافتًا إلى أنّ "وزارة الدّفاع وقّعت عقدًا مع شركة "تاليس" الفرنسيّة لشراء رادارات عسكريّة"، ومرحّبًا بـ"مشاركة الشّركات الفرنسيّة بالدّورة 49 من معرض بغداد الدّولي".

وبشأن الملف السّوري، أوضح حسين أنّ "عدم الاستقرار في يؤثّر سلبًا على الوضع في المنطقة والعراق، لذا نحن نؤيّد الاتفاق بين و"قوّات سوريا الدّيمقراطيّة"، لأنّ عدم الاستقرار هناك قد يؤثّر على وضعنا".