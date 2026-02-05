تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لقاء بين بارو وحسين وترحيب بالمفاوضات بين إيران وأميركا

Lebanon 24
05-02-2026 | 16:23
A-
A+
لقاء بين بارو وحسين وترحيب بالمفاوضات بين إيران وأميركا
لقاء بين بارو وحسين وترحيب بالمفاوضات بين إيران وأميركا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكّد وزير الخارجية الفرنسية جان نويل في خلال لقائه نظيره العراقي فؤاد حسين، أنّ "استقرار العراق ضروري، والبلد يشهد تعافيًا وهو مبعث للأمل في المنطقة". وأعلن أنّ "فرنسا تدعم الجهود الدّبلوماسيّة في ظلّ ما تشهده المنطقة من توترات وخطر قائم بحصول تصعيد عسكري"، مبيّنًا أنّ "العراق يؤدّي دورًا كبيرًا في استقبال معتقلي تنظيم "داعش"، ونحن ندعم هذا الموقف".

وزير الخارجيّة العراقيّة فؤاد حسين، قال من جهته إنّ "المنطقة تمرّ بمرحلة حسّاسة تتطلّب حلّ المشاكل عبر الحوار والمفاوضات، بعيدًا عن منطق العنف"، مشيرًا إلى أنّ "إبعاد المنطقة عن نار الحرب من واجب جميع الدّول فيها، والعراق يرحّب بالمفاوضات بين ممثّلي إيران والولايات المتحدة الأميركيّة المقرّر عقدها غدًا في سلطنة عمان".

وأشاد حسين، بـ"التنسيق الأمني والعسكري والاستخباري بين العراق وفرنسا، وكذلك التعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر"، لافتًا إلى أنّ "وزارة الدّفاع وقّعت عقدًا مع شركة "تاليس" الفرنسيّة لشراء رادارات عسكريّة"، ومرحّبًا بـ"مشاركة الشّركات الفرنسيّة بالدّورة 49 من معرض بغداد الدّولي".

وبشأن الملف السّوري، أوضح حسين أنّ "عدم الاستقرار في سوريا يؤثّر سلبًا على الوضع في المنطقة والعراق، لذا نحن نؤيّد الاتفاق بين دمشق و"قوّات سوريا الدّيمقراطيّة"، لأنّ عدم الاستقرار هناك قد يؤثّر على وضعنا".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: محادثات أبوظبي بين وفود روسيا وأوكرانيا وأميركا ليست امتدادا لمفاوضات إسطنبول بل عملية مختلفة
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: تعقيد العلاقات بين إيران وأميركا ينطوي على مخاطر جسيمة
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
يوم الجمعة.. ماذا سيجري بين إيران وأميركا؟
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو دور العرب في لجم الحرب بين إيران وأميركا؟ صحيفة أميركية تشرح
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الفرنسية

من جهته

العراقي

العراق

سوريا

فرنسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:53 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:03 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:53 | 2026-02-06
Lebanon24
04:49 | 2026-02-06
Lebanon24
04:30 | 2026-02-06
Lebanon24
04:03 | 2026-02-06
Lebanon24
03:30 | 2026-02-06
Lebanon24
03:00 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24