قبيل ساعات قليلة من بدء المفاوضات.. واشنطن تحث الأميركيين على "مغادرة إيران فورا"

نشر موقع السفارة الأميركية "الافتراضية" في طلبًا موجّهًا إلى المواطنين يدعوهم إلى "مغادرة إيران"، وذلك قبيل ساعات من انطلاق المفاوضات المرتقبة في مسقط.

وطالبت رعاياها بالمغادرة برا إلى أو .