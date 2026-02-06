بعد طي صفحة "نيو ستارت".. ترمب يدعو لمعاهدة نووية "محدثة" مع روسيا

دعا الرئيس الأميركي ترمب إلى إبرام معاهدة جديدة ومطورة للحد من الأسلحة النووية مع ، وذلك عقب انتهاء مفعول معاهدة "نيو ستارت" يوم الخميس.

واعتبر ترمب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، أن المعاهدة السابقة التي تم التفاوض عليها في عهد كانت "سيئة لأميركا" وتعرّضت لانتهاكات صارخة، مؤكداً ضرورة صياغة اتفاق جديد يدوم طويلاً في .



يأتي موقف ترمب في وقت تسود فيه المخاوف من سباق تسلح جديد، خاصة مع تصريح المتحدثة باسم ، كارولاين ليفيت، بأنها ليست على علم بأي تعهدات حالية من أو للالتزام ببنود المعاهدة المنتهية خلال فترة التفاوض.

وفيما يصر ترمب على إشراك في أي مفاوضات مستقبلية، تواصل بكين رفضها لهذا المقترح، معتبرة أن قدراتها النووية تختلف جذرياً عن القوى العظمى الأخرى.



وأعرب الكرملين عن أسفه العميق لانتهاء المعاهدة التي كانت تفرض قيوداً على الرؤوس النووية، واصفاً الأمر بـ "السلبي".

، حذر ، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم يمر بـ"لحظة عصيبة"، مشيراً إلى أن خطر استخدام السلاح بات في أعلى مستوياته منذ عقود. كما دعا حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية لتجنب انهيار منظومة الحد من التسلح.



وكانت معاهدة "نيو ستارت" الموقعة عام 2010، والتي حددت سقف الرؤوس النووية الاستراتيجية بـ1550 رأساً لكل طرف، قد انتهت رسمياً يوم الخميس، 5 شباط 2026، لتطوي بذلك آخر اتفاقية كبرى للحد من التسلح بين واشنطن وموسكو.



