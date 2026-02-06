انطلاق "جولة مسقط" النووية.. رسالة إيرانية: لن نقبل بمطالب مفرطة أو مغامرات

أفادت وكالة "تسنيم" بانطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين والولايات المتحدة في العاصمة العُمانية مسقط، وهي المباحثات الأولى من نوعها منذ الضربات التي استهدفت مواقع نووية إيرانية رئيسية في حزيران الماضي، إبان حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل.



وفي مستهل لقاءاته، عرض عباس عراقجي على نظيره العماني وجهة نظر ومطالبها، مؤكداً عبر منصة "إكس" أن بلاده تدخل هذه المفاوضات "بعينين مفتوحتين وذاكرة راسخة".

وشدد على أن المساواة والاحترام المتبادل هما الشروط الأساسية لأي اتفاق دائم. وأوضح عراقجي أن طهران تلجأ للدبلوماسية لحماية مصالحها الوطنية بحسن نية، لكنها تظل في حالة "استعداد كامل" للدفاع عن سيادتها وأمنها ضد أي "تجاوزات أو مغامرات أو مطالب مفرطة".



وتأتي هذه المحادثات وسط أجواء من التوتر والتحشيد العسكري الكبير، حيث نشر الرئيس الأميركي أسطولاً بحرياً في المنطقة، مع عدم استبعاد خيار استخدام القوة مجدداً في حال تعثر المسار الدبلوماسي، بينما تؤكد طهران تمسكها بحقوقها في مواجهة الضغوط.



