تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

لماذا نجت روسيا بعد تغيير النظام في سوريا؟.. تقرير أميركي يُجيب

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
06-02-2026 | 03:30
A-
A+
لماذا نجت روسيا بعد تغيير النظام في سوريا؟.. تقرير أميركي يُجيب
لماذا نجت روسيا بعد تغيير النظام في سوريا؟.. تقرير أميركي يُجيب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنه "في أواخر الشهر الماضي، زار الرئيس السوري أحمد الشرع موسكو للمرة الثانية منذ توليه منصبه، وقال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: "رأيت الكثير من الثلج في الطريق، وتذكرت قصة. تذكرت كيف حاولت العديد من القوى العسكرية الوصول إلى موسكو، لكنها فشلت بفضل شجاعة الجنود الروس، وأيضًا لأن الطبيعة نفسها ساعدت في حماية هذه الأرض المباركة". في الواقع، كانت هذه تصريحات مفاجئة من قائد عسكري تعرضت قواته للقصف من قبل الطائرات الحربية الروسية خلال الحرب الأهلية، على الرغم من أنها بدت صادقة".

وبحسب الموقع، "كان سقوط الرئيس السوري بشار الأسد ضربة قوية للكرملين، لكنه تقبّلها بصدر رحب. والآن، يجب إعادة بناء العلاقة على أسس جديدة، لا على أساس علاقة راعٍ ومُستفيد، بل على أساس المساواة. وتُعدّ روسيا جزءاً من أجندة التنويع التي تنتهجها الحكومة السورية الجديدة: فسوريا بحاجة إلى كل حليف ممكن، ولكن دون أن تصبح أداة في لعبة جيوسياسية خارجية. ويبدو أن موسكو، في الوقت الراهن، مستعدة لتقديم ذلك. بالنسبة لسوريا، كانت الأسباب العملية واضحة للعيان، فموسكو شريك عسكري طويل الأمد، ومعظم أسلحتها تأتي من روسيا، كما أن الأفراد السوريين مدربون على استخدامها. كما وتحتاج سوريا إلى يد العون في جهودها للحفاظ على السلام، ويتولى ضباط الشرطة العسكرية الروسية، الذين أثبتوا فعاليتهم في الماضي ويحظون بقبول السكان المحليين، إدارة ثماني نقاط مراقبة بين القنيطرة وهضبة الجولان. وتجري دمشق محادثات مع موسكو لنشر قوات مراقبة روسية لتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا، وتجري مناقشات بهذا الشأن مع إسرائيل".

وتابع الموقع، "تسعى دمشق إلى فتح البلاد على العالم، لكن سوريا لا تملك سوى القليل من العروض الجاهزة، في حين أن الكرملين مستعد لتقديم مساعدات اقتصادية وشحنات من الحبوب لإظهار حسن النية في الوقت الذي يواصل فيه المفاوضات بشأن قواعده العسكرية هناك. والجدير بالذكر أن روسيا تمتلك استثمارات بقيمة حوالي 20 مليار دولار أميركي في مختلف القطاعات الإنتاجية في سوريا، والتي تشمل الطاقة والبنية التحتية والمنشآت الصناعية، والتي تلبي احتياجات البلاد على المدى الطويل. وفي الواقع، تصبّ المعادلة الدولية أيضاً في مصلحة موسكو، فمقعد روسيا الدائم في مجلس الأمن الدولي يمنحها نفوذاً لدعم الحكومة الجديدة، ولا تزال مؤثرة في الشؤون الإقليمية، كما ولم تعد الولايات المتحدة وروسيا تتنافسان، بل أصبحت مصالحهما في سوريا متوافقة، في حين شكّل إنهاء الوجود الإيراني ارتياحاً لكلا الطرفين. تتمنى واشنطن وموسكو للحكومة الجديدة التوفيق في استعادة الاستقرار ووحدة الأراضي، كما أظهر سحب الولايات المتحدة دعمها لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وقد دفع هذا التغيير روسيا إلى مغادرة قاعدتها في القامشلي، لكنها كانت قد حققت غرضها، وتغيرت الظروف، وتتجه القوات الآن إلى حيث تشتد الحاجة إليها، أي إلى أوكرانيا".

وأضاف الموقع، "هناك أسباب أخرى أقل وضوحاً. فخلال أول زيارة قام بها الشرع إلى موسكو عام 2025، لم يكن أحد أعضاء وفده ملتحياً، وهو أمر غير معتاد في الحكومة التي يقودها الإسلاميون، وكان هذا هو ماهر الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس، والذي يشغل منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية السورية، وهو المنصب الأكثر ثقة. وحتى عام 2022، بينما كان أحمد يقود الحرب المقدسة في الشرق الأوسط، كان ماهر يعمل طبيباً للنساء في مدينة فورونيج الروسية، وكان متزوجاً من روسية. وهكذا، أصبح التواصل مع القيادة الجديدة ممكناً بفضل العلاقات الشخصية العميقة، وتم تكليف ماهر الشرع ببناء العلاقات مع موسكو. علاوة على ذلك، تتطابق النزعات السياسية لدى الزعيمين. فالوضع في سوريا ليس مثالياً، لكن الشرع يعلم أن موسكو لن تُلقي عليه محاضرات حول النقص الديمقراطي وحقوق الإنسان، والأهم هو أن يكون لسوريا حكومة مستقرة تُسيطر على البلاد وتُحارب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وأن تكون قيادتها مدفوعة بالمصلحة الوطنية".

وبحسب الموقع، "تشير تصريحات بوتين إلى أنه يعتقد أن الرئيس السوري يستحق الاحترام، فالشرع قائد عصامي صعد إلى السلطة عبر ويلات الحرب، وقد يثبت أنه أكثر فعالية من الأسد، الذي تورط طويلاً في الفساد والمؤامرات العائلية. يحرص الطرفان على التصدي للتهديدات الأمنية الناجمة عن أراضي كل منهما، وبينما يلتزم الأسد، المقيم في موسكو لاجئاً، ببنود الاتفاق، ويعيش حياةً كريمةً كمتقاعد، تُشير التقارير إلى أن شخصيات من حاشيته العلوية في روسيا تُخطط ضد حكام دمشق الجدد، لذلك يحتاج الشرع إلى بوتين لوقف هذه الأنشطة السرية والضغط من أجل استعادة الأموال السورية المختلسة. كما ولدى موسكو مخاوف أمنية خاصة بها. ففي العقد الثاني من الألفية، توجه ما لا يقل عن 5500 مقاتل مسلم من روسيا إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات السلفية الجهادية، وقد ساهمت كتائب شمال القوقاز، مثل كتيبة أجناد القوقاز، بشكل بارز في انتصار هيئة تحرير الشام التابعة لشرع، وتمت مكافأة العديد من القادة بتعيينات رفيعة المستوى في وزارة الدفاع الجديدة، مثل عبد الله الداغستاني، قائد جيش المهاجرين والأنصار".

وتابع الموقع، "عند دخولهم دمشق، رفع مقاتلو شمال القوقاز علم إمارة القوقاز، وهي منظمة إرهابية من الشيشان، كان يُعتقد سابقاً أنها قد انحلت. تُفضّل موسكو اندماج المقاتلين الروس في سوريا بدلاً من محاولتهم العودة إلى بلادهم، أو الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، أو القتال في صفوف دول ثالثة، ولا سيما أوكرانيا، وقد تعزّزت الروابط بين الفاعلين الشيشان وأوكرانيا منذ عام 2022، حين نقلوا صراعهم من سوريا إلى معركة باخموت ثم إلى كورسك، مُهدّدين باستهداف شمال القوقاز. إن وجودهم في سوريا يتطلب تعاملاً دقيقاً من جانب الشرع، فقد أبدى رفاقه الشيشان السابقون استياءهم بالفعل، ولا يمكنه تحمل تحويلهم إلى أعداء. وساهم الاستثمار الطويل الأمد في رأس المال البشري من خلال الثقافة والتعليم والهجرة إلى روسيا في تعزيز الاندماج الاجتماعي، فقد انضم ما لا يقل عن 35 ألف خريج من الجامعات السوفيتية والروسية إلى الطبقة المهنية السورية خلال فترة حكم الأسد، وبعد توقف وجيز، استأنفت موسكو في عام 2025 صرف المنح الدراسية للطلاب".

وأضاف الموقع، "تُعدّ الثقافة ذات أهمية بالغة لكلا البلدين، لا سيما وأن السوريين يدركون تمامًا حجم الفقدان الذي لحق بتراثهم خلال الحرب، وقد لاقت جهود إعادة تأهيل تدمر، من خلال شراكة مع متحف الإرميتاج الروسي في سانت بطرسبرغ والمعهد الروسي لتاريخ الثقافة المادية، استحسانًا كبيرًا، وكان من أبرز مظاهر هذا الاهتمام إعادة افتتاح دار الأوبرا في دمشق في كانون الثاني 2025، حيث عُزفت مقطوعات تشايكوفسكي في الحفل الافتتاحي. قد لا تكون الموسيقى الكلاسيكية مناسبة للجميع، ولكن هناك كتلة حرجة تشعر بأن حفلات الآلات الوترية التي يقدمها الموسيقيون السوريون الذين تلقوا تدريبهم في موسكو وسانت بطرسبرغ هي جزء لا يتجزأ من حياة مدينة دمشق، بالإضافة إلى المعارض الفنية والعروض الأدائية التي يقدمها الفنانون الذين تلقوا تعليمهم في روسيا. كما ساهم الأفراد والشبكات العابرة للحدود في التغلغل المجتمعي. ومن الأمثلة على ذلك السياسيون ورجال الأعمال من نفس العرق الذين تربطهم صلات بروسيا وسوريا، مثل زياد سبسبي، السياسي الشيشاني المولود في حلب والذي أصبح عضواً في مجلس الشيوخ عن الشيشان في الجمعية الفيدرالية الروسية، ورجل الأعمال السوري الإنغوشي لؤي اليوسف. وبالتالي، فإن العلاقات التجارية والعملية وروابط المغتربين مع سماسرة السلطة غير الرسميين في سوريا قد خلقت شبكة كثيفة من العلاقات الأفقية التي يمكن أن تعمل بشكل مستقل إلى حد كبير عن القوى المركزية".

وختم الموقع، "إجمالاً، توفر الأصول المتعددة في سوريا لموسكو أساساً لتطوير سياسة جديدة قائمة على المصالح المشتركة، بدلاً من أن تكون دمشق مجرد طرف متوسل. هناك العديد من الجوانب المتغيرة، ولكن إذا نجحت هذه السياسة، فقد تكون أكثر استدامة وفائدة للطرفين من ترتيبات الأسد السابقة".
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
الكرملين: بوتين سيبحث التعاون الاقتصادي والأوضاع في المنطقة مع نظيره السوري أحمد الشرع اليوم والعلاقات مع سوريا تتطور بفاعلية بعد تغيير النظام
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
‏رويترز عن مصادر غربية: ترمب يريد تغيير قيادة إيران وليس إطاحة النظام
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول إسرائيلي كبير: تغيير النظام بإيران يلزمه إرسال قوات برية
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هرتسوغ: المستقبل الوحيد الممكن لإيران يكمن في "تغيير النظام"
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الأمين العام

وزارة الدفاع

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:53 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:03 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:53 | 2026-02-06
Lebanon24
04:49 | 2026-02-06
Lebanon24
04:30 | 2026-02-06
Lebanon24
04:03 | 2026-02-06
Lebanon24
03:00 | 2026-02-06
Lebanon24
02:54 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24