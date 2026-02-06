تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

زيارات دبلوماسية إيرانية تزامنًا مع محادثات نووية حساسة

Lebanon 24
06-02-2026 | 13:15
زيارات دبلوماسية إيرانية تزامنًا مع محادثات نووية حساسة
وصل وزير الدفاع الإيراني، العميد خلبان عزيز نصير زاده، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأذرية باكو في زيارة رسمية، تزامنا مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في مسقط. 

ووفق ما أفادت به وكالة مهر الإيرانية، تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين إيران وأذربيجان، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي لقاء لرئيس جمهورية أذربيجان  إلهام علييف مع الوزير الإيراني في العاصمة الأذرية باكو، قال علييف إن أذربيجان تولي دائمًا اهتمامًا خاصًا لتعزيز ثبات وأمن إيران، مؤكدًا أن أي تهديد تجاه إيران لن يكون مقبولاً في إطار "علاقاتنا الأخوية والصادقة".

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الإيراني عن ارتياحه لحالة السلام والاستقرار السائدة في منطقة القوقاز، مشددًا على أهمية الدور الإقليمي للدول المجاورة في حفظ الأمن والاستقرار، وواصفًا تدخل الجهات الخارجية بأنه عامل يخل بأمن المنطقة وهدوئها.

كما ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خصوصًا المتعلقة بالأمن والدفاع. 

وأشار خبراء سياسيون إلى أن إيران تشعر بالقلق إزاء احتمال استخدام أجواء وأراضي بعض الدول الإقليمية لشن هجمات جوية أمريكية أو إسرائيلية ضدها في حال اندلاع أي صراع.

ومن جهتها، أكدت أذربيجان سابقًا أنها لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها لأي هجوم ضد إيران.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تعقيدات إقليمية ودولية متصاعدة، إذ تسعى طهران لتعزيز تحالفاتها الإقليمية في الوقت الذي تخوض فيه محادثات غير مباشرة مع واشنطن، وسط مراقبة دولية لما ستسفر عنه هذه اللقاءات من نتائج. (ارم نيوز)
 
