تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض: فيديو مسيء لأوباما نُشر عن طريق الخطأ وحُذف

Lebanon 24
06-02-2026 | 13:41
A-
A+

البيت الأبيض: فيديو مسيء لأوباما نُشر عن طريق الخطأ وحُذف
البيت الأبيض: فيديو مسيء لأوباما نُشر عن طريق الخطأ وحُذف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال البيت الأبيض الجمعة إن أحد موظفيه نشر "عن طريق الخطأ" الفيديو العنصري المسيء لباراك أوباما وزوجته ميشيل والذي يصورهما على هيئة قردين في حساب الرئيس دونالد ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي، وأعلن حذف المنشور.

وجاء في تصريح أدلى به مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس أن الفيديو "نشره موظف في البيت الأبيض عن طريق الخطأ. وقد حُذف". وكانت المتحدثة باسم ترامب، كارولاين ليفيت، وصفت السخط الذي أثاره المنشور بأنه "غضب مصطنع". 

وكرر الفيديو مزاعم بأن شركة "دومينيون فوتينغ سيستمز" لفرز الأصوات ساعدت على تزوير نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن.

وحصد الفيديو حتى صباح الجمعة أكثر من ألف إعجاب على منصة الرئيس، لكنه أثار انتقادات الديمقراطيين.

وندد به بشدة حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، وهو مرشح ديمقراطي محتمل لانتخابات الرئاسة عام 2028 وأحد أبرز منتقدي ترامب. 

كما دان بن رودز، أحد كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي في عهد أوباما، ما نشره ترامب، وكتب على إكس "ليؤرّق ترامب وأتباعه العنصريين، أن الأمريكيين في المستقبل سينظرون إلى عائلة أوباما كشخصيات محبوبة، بينما ينظرون إليه كوصمة في تاريخنا". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقيف مواطنة بعد نشر فيديو مسيء للشعائر الدينية
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:45:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نشره فيديو "مسيء" لأوباما وزوجته.. ترامب: لم أرتكب أي خطأ
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:45:06 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. رصاصة عن طريق الخطأ أنهت حياته
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:45:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: كمبوديا تبلغ تايلاند بأنها أطلقت النار عن طريق الخطأ على أراضيها
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:45:06 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة فرانس برس

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الديمقراطيين

مجلس الأمن

الديمقراطي

المستقبل

جو بايدن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:31 | 2026-02-07
Lebanon24
23:48 | 2026-02-06
Lebanon24
23:28 | 2026-02-06
Lebanon24
23:23 | 2026-02-06
Lebanon24
23:20 | 2026-02-06
Lebanon24
23:14 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24