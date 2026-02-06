البيت الأبيض: فيديو مسيء لأوباما نُشر عن طريق الخطأ وحُذف

قال الجمعة إن أحد موظفيه نشر "عن طريق الخطأ" الفيديو العنصري المسيء لباراك أوباما وزوجته ميشيل والذي يصورهما على هيئة قردين في حساب الرئيس على منصته للتواصل الاجتماعي، وأعلن حذف المنشور.



وجاء في تصريح أدلى به مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس أن الفيديو "نشره موظف في البيت الأبيض عن طريق الخطأ. وقد حُذف". وكانت المتحدثة باسم ، كارولاين ليفيت، وصفت السخط الذي أثاره المنشور بأنه "غضب مصطنع".



وكرر الفيديو مزاعم بأن شركة "دومينيون فوتينغ سيستمز" لفرز الأصوات ساعدت على تزوير نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها ترامب أمام .



وحصد الفيديو حتى صباح الجمعة أكثر من ألف إعجاب على منصة الرئيس، لكنه أثار انتقادات .



وندد به بشدة حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، وهو مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة عام 2028 وأحد أبرز منتقدي ترامب.



كما دان بن رودز، أحد كبار مسؤولي القومي في عهد أوباما، ما نشره ترامب، وكتب على إكس "ليؤرّق ترامب وأتباعه العنصريين، أن الأمريكيين في سينظرون إلى عائلة أوباما كشخصيات محبوبة، بينما ينظرون إليه كوصمة في تاريخنا". (ارم نيوز)



Advertisement