Najib Mikati
مشروع روسي لتحويل الحمام إلى طائرات مسيّرة حيوية… إليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-02-2026 | 13:40
مشروع روسي لتحويل الحمام إلى طائرات مسيّرة حيوية… إليكم التفاصيل
بدأت شركة روسية متخصصة في التقنيات العصبية تجربة مبكرة لتحويل الحمام إلى طائرات حيوية مسيّرة، عبر مشروع يقوم على زرع شرائح عصبية في أدمغة الطيور وتثبيت كاميرات على صدورها، بما يسمح بتوجيه مسارات طيرانها عن بُعد.

وزوّدت الشركة الطيور بألواح شمسية تُثبّت على ظهورها، إلى جانب وحدات اتصالات إلكترونية مدمجة داخل حقيبة صغيرة تحمل على الظهر.

وأكدت الشركة، التي تتخذ من موسكو مقراً لها، أن الهدف من تطوير هذا النوع من "الحمام المسيّر" هو تجاوز محدودية مدى الطائرات المسيّرة التقليدية، إذ تستطيع الطيور التحليق لمسافة تصل إلى نحو 500 كيلومتر يومياً.

وأوضحت أن التقنية تُطوَّر لأغراض سلمية وتحسين البنية التحتية المدنية، في حين حذّر خبراء من احتمال استخدامها في الحروب.

ونقلت صحيفة "التليغراف" عن الخبير جيمس جيوردانو، أستاذ علم الأعصاب الفخري في جامعة جورج تاون والمستشار العلمي للبنتاغون، قوله إن "الحمام المسير" قد يستخدم لنقل أمراض إلى أراضي العدو.


ونفت الشركة فكرة استخدام آلياتها في الحروب، مؤكدة عدم وجود روابط وثيقة بينها وبين الحكومة الروسية رغم تلقيها مبالغ مالية منها.


وقالت "نايري" على موقعها الإلكتروني إنها تتصور أن تكون طائراتها الحيوية مفيدة في "الخدمات العامة، واللوجستيات، والزراعة، والاستجابة للطوارئ"، مؤكدة أن الطيور تعامل معاملة حسنة وتواصل روتينها الطبيعي خارج أوقات الطيران، ويتم الاعتناء بها من قبل المشغلين بين المهمات.


وقال المؤسس ألكسندر بانوف: "تركيزنا الحالي هو على الحمام، لكن يمكن استخدام أنواع مختلفة من الكائنات بحسب البيئة أو الحمولة. ومع جاهزية النظام للاستخدام في العالم الحقيقي، تصبح هذه المرونة مهمة خصوصا في السيناريوهات التي تواجه فيها الطائرات التقليدية قيودا". (سكاي نيوز)
بلومبرغ: هجوم روسي بطائرة مسيرة على حافلة بمنطقة دنيبرو الأوكرانية يقتل 15 شخصاً
مسؤول أوكراني: هجوم روسي بطائرات مسيّرة على منطقة أوديسا ألحق أضرارا بشبكات الطاقة والغاز
كييف تتعرض لهجوم روسي بطائرات مسيرة وحريق يشتعل في مبنى سكني
أوكرانيا: إصابة 4 بينهم 3 أطفال في هجوم روسي بطائرات مسيّرة على مدينة أوديسا
