إيران ترفض دعوة واشنطن لوقف تخصيب اليورانيوم

أبلغ إقليمي " " أن رفضت دعوات لوقف تخصيب اليورانيوم على أراضيها، خلال المحادثات التي انعقدت في سلطنة اليوم الجمعة.



وقال الدبلوماسي إن أبدت استعدادها لمناقشة "مستوى ونقاء" التخصيب أو تشكيل تحالف إقليمي لإدارة هذا الملف.



وأضاف الدبلوماسي الذي أطلعته ما دار في المحادثات أن طهران تعتقد أن المفاوضين الأمريكيين "بدا أنهم يتفهمون موقف إيران من التخصيب... وأبدوا مرونة تجاه مطالب طهران".



وتابع أن القدرات الصاروخية لم تُناقش خلال محادثات مسقط.

