تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيران ترفض دعوة واشنطن لوقف تخصيب اليورانيوم

Lebanon 24
06-02-2026 | 13:51
A-
A+

إيران ترفض دعوة واشنطن لوقف تخصيب اليورانيوم
إيران ترفض دعوة واشنطن لوقف تخصيب اليورانيوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أبلغ دبلوماسي إقليمي "رويترز" أن إيران رفضت دعوات الولايات المتحدة لوقف تخصيب اليورانيوم على أراضيها، خلال المحادثات التي انعقدت في سلطنة عمان اليوم الجمعة. 

وقال الدبلوماسي إن طهران أبدت استعدادها لمناقشة "مستوى ونقاء" التخصيب أو تشكيل تحالف إقليمي لإدارة هذا الملف.

وأضاف الدبلوماسي الذي أطلعته إيران على ما دار في المحادثات أن طهران تعتقد أن المفاوضين الأمريكيين "بدا أنهم يتفهمون موقف إيران من التخصيب... وأبدوا مرونة تجاه مطالب طهران".

وتابع أن القدرات الصاروخية الإيرانية لم تُناقش خلال محادثات مسقط.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خلال محادثات مسقط.. إيران ترفض طلب واشنطن وقف تخصيب اليورانيوم
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: يجب بحث تخصيب اليورانيوم وتقليص مدى الصواريخ والمواد عالية التخصيب وملف الوكلاء مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو طالب بتسيلم مخزون إيران من اليورانيوم ووقف التخصيب وبرنامج الصواريخ الباليستية للاتفاق
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشارة بعثة أميركا بالأمم المتحدة: لا يجوز تخصيب اليورانيوم داخل إيران وهذا مبدأ أساسي لدينا
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

إيران على

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

واشنطن

رويترز

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:31 | 2026-02-07
Lebanon24
23:48 | 2026-02-06
Lebanon24
23:28 | 2026-02-06
Lebanon24
23:23 | 2026-02-06
Lebanon24
23:20 | 2026-02-06
Lebanon24
23:14 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24