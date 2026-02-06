تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
أكسيوس: اجتماع مباشر بين مستشاري ترامب ووزير الخارجية الإيراني في مسقط
Lebanon 24
06-02-2026
|
14:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد موقع "أكسيوس"، يوم الجمعة، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن مستشارين للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أجروا لقاءً مباشراً ونادراً مع
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي في سلطنة عُمان، في خطوة قد تعكس تحولاً في مسار القنوات الدبلوماسية بين
واشنطن
وطهران.
وأوضح التقرير أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر
ترامب
، التقيا عراقجي وجهاً لوجه على هامش جولة محادثات استضافتها مسقط.
وتأتي هذه التطورات في وقت تجري فيه المفاوضات عادة عبر وسطاء عمانيين، حيث قاد
وزير الخارجية
العماني بدر البوسعيدي جهود التنسيق بين الوفدين.
وانتهت الجولة دون تحقيق "اختراق كبير"، مع توافق على استئناف المباحثات في غضون أيام.
ويأتي هذا اللقاء المباشر، الذي وصفه مراقبون بالاستثنائي، وسط تصعيد إقليمي مستمر وجهود دبلوماسية مكثفة لخفض التوتر بشأن برنامج
طهران
النووي
.
يذكر أن الوفد الأميركي ضم إلى جانب ويتكوف وكوشنر قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، بينما ترأس الجانب
الإيراني
عباس عراقجي بمشاركة عدد من نوابه. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: حصل لقاء مباشر اليوم بين ويتكوف وكوشنير مع عراقجي خلال مفاوضات مسقط
Lebanon 24
أكسيوس: حصل لقاء مباشر اليوم بين ويتكوف وكوشنير مع عراقجي خلال مفاوضات مسقط
07/02/2026 07:45:41
07/02/2026 07:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: وزير الخارجية توجه إلى مكان إجراء المفاوضات في مسقط
Lebanon 24
هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: وزير الخارجية توجه إلى مكان إجراء المفاوضات في مسقط
07/02/2026 07:45:41
07/02/2026 07:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الايرانية يصل إلى مسقط لإجراء مفاوضات مع الجانب الأميركي غداً
Lebanon 24
وزير الخارجية الايرانية يصل إلى مسقط لإجراء مفاوضات مع الجانب الأميركي غداً
07/02/2026 07:45:41
07/02/2026 07:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط قد تمتد لعدة أيام
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط قد تمتد لعدة أيام
07/02/2026 07:45:41
07/02/2026 07:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية
دونالد ترامب
سكاي نيوز
دبلوماسي
دونالد
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
هجوم على قافلة إنسانية بالسودان توقع قتلى
Lebanon 24
هجوم على قافلة إنسانية بالسودان توقع قتلى
00:31 | 2026-02-07
07/02/2026 12:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو قبل الانضمام إليه.. اجتماع مجلس السلام بغزة سيعقد في 19 شباط
Lebanon 24
نتنياهو قبل الانضمام إليه.. اجتماع مجلس السلام بغزة سيعقد في 19 شباط
23:48 | 2026-02-06
06/02/2026 11:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نشره فيديو "مسيء" لأوباما وزوجته.. ترامب: لم أرتكب أي خطأ
Lebanon 24
بعد نشره فيديو "مسيء" لأوباما وزوجته.. ترامب: لم أرتكب أي خطأ
23:28 | 2026-02-06
06/02/2026 11:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بنسبة 25 بالمئة.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يُهدد بفرض رسوم على أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران
Lebanon 24
بنسبة 25 بالمئة.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يُهدد بفرض رسوم على أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران
23:23 | 2026-02-06
06/02/2026 11:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رد كندي-فرنسي على طموحات ترامب في غرينلاند
Lebanon 24
رد كندي-فرنسي على طموحات ترامب في غرينلاند
23:20 | 2026-02-06
06/02/2026 11:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
12:06 | 2026-02-06
06/02/2026 12:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم خُفِضَت وأخرى أُلغيت.. خبر سار يعلنه رجي!
Lebanon 24
رسوم خُفِضَت وأخرى أُلغيت.. خبر سار يعلنه رجي!
10:30 | 2026-02-06
06/02/2026 10:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. إقرأوا ما هو جديد
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. إقرأوا ما هو جديد
14:33 | 2026-02-06
06/02/2026 02:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضيّة خفيفة ضربت منطقة لبنانيّة... إليكم قوّتها
Lebanon 24
هزّة أرضيّة خفيفة ضربت منطقة لبنانيّة... إليكم قوّتها
05:17 | 2026-02-06
06/02/2026 05:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حشود إسرائيليّة ضخمة... ما الذي يجري قرب الحدود مع لبنان؟
Lebanon 24
حشود إسرائيليّة ضخمة... ما الذي يجري قرب الحدود مع لبنان؟
06:21 | 2026-02-06
06/02/2026 06:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:31 | 2026-02-07
هجوم على قافلة إنسانية بالسودان توقع قتلى
23:48 | 2026-02-06
نتنياهو قبل الانضمام إليه.. اجتماع مجلس السلام بغزة سيعقد في 19 شباط
23:28 | 2026-02-06
بعد نشره فيديو "مسيء" لأوباما وزوجته.. ترامب: لم أرتكب أي خطأ
23:23 | 2026-02-06
بنسبة 25 بالمئة.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يُهدد بفرض رسوم على أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران
23:20 | 2026-02-06
رد كندي-فرنسي على طموحات ترامب في غرينلاند
23:14 | 2026-02-06
ترامب: أجرينا محادثات جيدة جدا بشأن إيران ويبدو أنها ترغب بشدة في إبرام اتفاق
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
07/02/2026 07:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
07/02/2026 07:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
07/02/2026 07:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24