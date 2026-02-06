أكسيوس: اجتماع مباشر بين مستشاري ترامب ووزير الخارجية الإيراني في مسقط

أفاد موقع "أكسيوس"، يوم الجمعة، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن مستشارين للرئيس الأميركي أجروا لقاءً مباشراً ونادراً مع عباس عراقجي في سلطنة عُمان، في خطوة قد تعكس تحولاً في مسار القنوات الدبلوماسية بين وطهران.



وأوضح التقرير أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ، التقيا عراقجي وجهاً لوجه على هامش جولة محادثات استضافتها مسقط.





وتأتي هذه التطورات في وقت تجري فيه المفاوضات عادة عبر وسطاء عمانيين، حيث قاد العماني بدر البوسعيدي جهود التنسيق بين الوفدين.





وانتهت الجولة دون تحقيق "اختراق كبير"، مع توافق على استئناف المباحثات في غضون أيام.





ويأتي هذا اللقاء المباشر، الذي وصفه مراقبون بالاستثنائي، وسط تصعيد إقليمي مستمر وجهود دبلوماسية مكثفة لخفض التوتر بشأن برنامج .





يذكر أن الوفد الأميركي ضم إلى جانب ويتكوف وكوشنر قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، بينما ترأس الجانب عباس عراقجي بمشاركة عدد من نوابه. (سكاي نيوز)



