Najib Mikati
عربي-دولي

أكسيوس: اجتماع مباشر بين مستشاري ترامب ووزير الخارجية الإيراني في مسقط

Lebanon 24
06-02-2026 | 14:25
أكسيوس: اجتماع مباشر بين مستشاري ترامب ووزير الخارجية الإيراني في مسقط
أفاد موقع "أكسيوس"، يوم الجمعة، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن مستشارين للرئيس الأميركي دونالد ترامب أجروا لقاءً مباشراً ونادراً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عُمان، في خطوة قد تعكس تحولاً في مسار القنوات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.

وأوضح التقرير أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترامب، التقيا عراقجي وجهاً لوجه على هامش جولة محادثات استضافتها مسقط.


وتأتي هذه التطورات في وقت تجري فيه المفاوضات عادة عبر وسطاء عمانيين، حيث قاد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي جهود التنسيق بين الوفدين.


وانتهت الجولة دون تحقيق "اختراق كبير"، مع توافق على استئناف المباحثات في غضون أيام.


ويأتي هذا اللقاء المباشر، الذي وصفه مراقبون بالاستثنائي، وسط تصعيد إقليمي مستمر وجهود دبلوماسية مكثفة لخفض التوتر بشأن برنامج طهران النووي.


يذكر أن الوفد الأميركي ضم إلى جانب ويتكوف وكوشنر قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، بينما ترأس الجانب الإيراني عباس عراقجي بمشاركة عدد من نوابه. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: حصل لقاء مباشر اليوم بين ويتكوف وكوشنير مع عراقجي خلال مفاوضات مسقط
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: وزير الخارجية توجه إلى مكان إجراء المفاوضات في مسقط
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الايرانية يصل إلى مسقط لإجراء مفاوضات مع الجانب الأميركي غداً
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط قد تمتد لعدة أيام
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

وزير الخارجية

دونالد ترامب

سكاي نيوز

دبلوماسي

دونالد

واشنطن

Lebanon24
00:31 | 2026-02-07
Lebanon24
23:48 | 2026-02-06
Lebanon24
23:28 | 2026-02-06
Lebanon24
23:23 | 2026-02-06
Lebanon24
23:20 | 2026-02-06
Lebanon24
23:14 | 2026-02-06
