Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

تضم 35 وزيرًا.. اليمن يعلن رسميًا تشكيل حكومة جديدة

Lebanon 24
06-02-2026 | 15:05
تضم 35 وزيرًا.. اليمن يعلن رسميًا تشكيل حكومة جديدة
تضم 35 وزيرًا.. اليمن يعلن رسميًا تشكيل حكومة جديدة photos 0
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مساء الجمعة، القرار الجمهوري رقم (3) لعام 2026، المتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها.

وكُلّف الدكتور شائع محسن الزنداني برئاسة الحكومة، إلى جانب توليه حقيبة الخارجية وشؤون المغتربين.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن القرار صدر بعد أيام من تكليف الزنداني تشكيل الحكومة، واستند إلى عرض رئيس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ووفقًا لأحكام الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدّمها مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.

وتألفت الحكومة من 35 وزيرًا، توزعت حقائبهم على الوزارات السيادية والخدمية، بما فيها الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والنفط، إضافة إلى وزارات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والنقل، إلى جانب عدد من وزراء الدولة.

وسجّلت التشكيلة الحكومية أول حضور نسائي في مجلس الوزراء منذ عام 2015، مع تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضي إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة، في خطوة أنهت سنوات من الغياب النسائي عن السلطة التنفيذية

وبحسب نص القرار، شُكِّلت الحكومة على النحو الآتي:
1-الدكتور شائع محسن الزنداني رئيسا لمجلس الوزراء، وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.
2-معمر مطهر محمد الإرياني، وزيرا للإعلام.
3-نايف صالح عبدالقادر البكري، وزيرا للشباب والرياضة.
4- سالم عبدالله عيسى السقطري، وزيرا للزراعة والري والثروة السمكية.
5-اللواء إبراهيم علي احمد حيدان، وزيرا للداخلية.
6-توفيق عبدالواحد علي الشرجبي، وزيرا للمياه والبيئة.
7-محمد محمد حزام الأشول، وزيرا للصناعة والتجارة.
8-الدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح، وزيرا للصحة العامة والسكان.
9-القاضي بدر عبده أحمد العارضة، وزيرا للعدل.
10- اللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي، وزيرا للدفاع.
11-المهندس بدر محمد مبارك باسلمة، وزيرا للإدارة المحلية.
12-مطيع أحمد قاسم دماج، وزيرا للثقافة والسياحة.
13-الدكتور أنور محمد علي كلشات المهري، وزيرا للتعليم الفني والتدريب المهني.
14-المهندس عدنان محمد عمر الكاف، وزيرا للكهرباء والطاقة.
15-مروان فرج سعيد بن غانم، وزيرا للمالية.
16-الدكتورة إفراح عبدالعزيز الزوبة، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
17-سالم ابوبكر محمد ثابت العولقي، وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات.
18-القاضي إشراق فضل المقطري، وزيرا للشؤون القانونية.
19-الدكتور عادل عبدالمجيد علوي العبادي، وزيرا للتربية والتعليم.
20-الدكتور أمين نعمان محمد القدسي، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
21- الدكتور شادي صالح باصرة، وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.
22-الدكتور محمد عبدالله علي بامقاء وزيرا للنفط والمعادن.
23- محسن علي حيدرة قاسم العمري، وزيرا للنقل.
24-المهندس حسين عوض سعيد العقربي، وزيرا للاشغال العامة والطرق.
25-مختار عمر صالح اليافعي، وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.
26-مشدل محمد عمر أحمد، وزيرا لحقوق الإنسان.
27-الشيخ تركي عبدالله علي الوادعي، وزيرا للأوقاف والإرشاد.
28-الدكتور عبدالله علي حسين أبو حورية، وزيرا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.
29- القاضي أكرم نصيب أحمد العامري، وزيرا للدولة.
30- عبدالغني حفظ الله جميل، وزيرا للدولة أمينا للعاصمة صنعاء.
31-عبدالرحمن شيخ اليافعي، وزيرا للدولة محافظا لمحافظة عدن.
32-أحمد صالح أحمد العولقي وزيرا للدولة.
33- الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس، وزيرا للدولة لشؤون المرأة.
34-وليد محمد محمد القديمي، وزيرا للدولة.
35-وليد علي إسماعيل الأبارة، وزيرا للدولة.
