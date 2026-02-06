تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الجيش العراقي ينفذ ضربات جوية في نينوى ويقتل 4 عناصر لداعش
Lebanon 24
06-02-2026
|
15:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفّذ الجيش
العراقي
ضربات جوية في
محافظة نينوى
، أسفرت عن مقتل 4 عناصر من تنظيم داعش
وقال بيان لـ"
قيادة العمليات
المشتركة- خلية الإعلام الأمني"
العراقية
، اليوم الجمعة، إن العملية جاءت "استمراراً لنهجها التعرضي في مطاردة فلول عصابات داعش المنهزمة والضغط عليها، ووفقاً لمعلومات دقيقة وجهد نوعي استمر لعدة أيام من قبل رجال
مديرية الاستخبارات العسكرية
".
وأضاف: "نفذ صقور الجو الأبطال ضربات جوية بواسطة طائرات F-16، استهدفت مضافتين يتواجد بداخلهما (4) عناصر إرهابية وعجلة مخفية في صحراء غرب
نينوى
(بالقرب من الحضر)، عند الحدود الفاصلة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين".
وأكد البيان أن الإصابات كانت "مباشرة ودقيقة جداً" وأدت إلى مقتل العناصر المستهدفين، وتدمير المضافتين وما فيهما من مواد لوجستية وأجهزة وعتاد ومواد أخرى.
