الجيش العراقي ينفذ ضربات جوية في نينوى ويقتل 4 عناصر لداعش

نفّذ الجيش ضربات جوية في ، أسفرت عن مقتل 4 عناصر من تنظيم داعش

وقال بيان لـ" المشتركة- خلية الإعلام الأمني" ، اليوم الجمعة، إن العملية جاءت "استمراراً لنهجها التعرضي في مطاردة فلول عصابات داعش المنهزمة والضغط عليها، ووفقاً لمعلومات دقيقة وجهد نوعي استمر لعدة أيام من قبل رجال ".وأضاف: "نفذ صقور الجو الأبطال ضربات جوية بواسطة طائرات F-16، استهدفت مضافتين يتواجد بداخلهما (4) عناصر إرهابية وعجلة مخفية في صحراء غرب (بالقرب من الحضر)، عند الحدود الفاصلة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين".وأكد البيان أن الإصابات كانت "مباشرة ودقيقة جداً" وأدت إلى مقتل العناصر المستهدفين، وتدمير المضافتين وما فيهما من مواد لوجستية وأجهزة وعتاد ومواد أخرى.