"صاحب النظارة السوداء"… وفاة أحد أبرز وجوه القضاء الجنائي في مصر

توفي المستشار ناجي شحاتة، أحد أبرز القضاة في مصر خلال العقود الأخيرة، والذي تقلّد عدة مناصب قضائية مهمة، منها رئاسة محكمة الجنايات، ورئاسة محكمة طوارئ، وترؤسه إحدى دوائر قضايا الإرهاب.





تخرج شحاتة من كلية الحقوق بجامعة عام 1972، وأكمل خدمته العسكرية في قوات الصاعقة حتى عام 1978، قبل أن يلتحق بالهيئة القضائية عام 1979. وتدرّج في مسيرته المهنية من العمل في النيابات بشمال وجنوب القاهرة، إلى إدارة نيابة الأحوال الشخصية، وصولاً إلى رئاسة محكمة استئناف أسيوط.





وتولى خلال مسيرته قضايا جنائية بارزة منذ ثمانينيات القرن الماضي، من بينها قضية تنظيم "الشوقيين" في الفيوم، وقضية "السويركي".





وبعد أحداث 30 حزيران 2013، ترأس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة المختصة بقضايا الإرهاب، ونظر في ملفات أثارت اهتماماً واسعاً، أبرزها قضية "غرفة عمليات "، وقضية "خلية الماريوت" التي حوكم فيها صحافيون، وقضية اقتحام كرداسة، فضلاً عن قضية الاستقامة وأحداث .





واشتهر شحاتة بإصداره أحكاماً مشددة في عدد من المرتبطة بأحداث العنف، ما جعله من أكثر القضاة حضوراً في المشهد القضائي المصري خلال مرحلة سياسية دقيقة.





ويأتي رحيله بعد مسيرة قضائية امتدت لأكثر من أربعة عقود، تولى خلالها ملفات اعتُبرت من أبرز في تاريخ المصري المعاصر.

