بحث
عربي-دولي
"صاحب النظارة السوداء"… وفاة أحد أبرز وجوه القضاء الجنائي في مصر
Lebanon 24
06-02-2026
|
15:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي المستشار
المصري محمد
ناجي شحاتة، أحد أبرز القضاة في مصر خلال العقود الأخيرة، والذي تقلّد عدة مناصب قضائية مهمة، منها رئاسة محكمة الجنايات، ورئاسة محكمة
أمن الدولة
العليا
طوارئ، وترؤسه إحدى دوائر قضايا الإرهاب.
تخرج شحاتة من كلية الحقوق بجامعة
القاهرة
عام 1972، وأكمل خدمته العسكرية في قوات الصاعقة حتى عام 1978، قبل أن يلتحق بالهيئة القضائية عام 1979. وتدرّج في مسيرته المهنية من العمل في النيابات بشمال وجنوب القاهرة، إلى إدارة نيابة الأحوال الشخصية، وصولاً إلى رئاسة محكمة استئناف أسيوط.
وتولى خلال مسيرته قضايا جنائية بارزة منذ ثمانينيات القرن الماضي، من بينها قضية تنظيم "الشوقيين" في الفيوم، وقضية "السويركي".
وبعد أحداث 30 حزيران 2013، ترأس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة المختصة بقضايا الإرهاب، ونظر في ملفات أثارت اهتماماً واسعاً، أبرزها قضية "غرفة عمليات
رابعة
"، وقضية "خلية الماريوت" التي حوكم فيها صحافيون، وقضية اقتحام كرداسة، فضلاً عن قضية
مسجد
الاستقامة وأحداث
مجلس الوزراء
.
واشتهر شحاتة بإصداره أحكاماً مشددة في عدد من
القضايا
المرتبطة بأحداث العنف، ما جعله من أكثر القضاة حضوراً في المشهد القضائي المصري خلال مرحلة سياسية دقيقة.
ويأتي رحيله بعد مسيرة قضائية امتدت لأكثر من أربعة عقود، تولى خلالها ملفات اعتُبرت من أبرز
المحطات
في تاريخ
القضاء
المصري المعاصر.
