تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"قتلٌ عبر العملاء".. هكذا تلاحق إسرائيل قادة المقاومة في غزة

Lebanon 24
06-02-2026 | 15:29
A-
A+
قتلٌ عبر العملاء.. هكذا تلاحق إسرائيل قادة المقاومة في غزة
قتلٌ عبر العملاء.. هكذا تلاحق إسرائيل قادة المقاومة في غزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت قناة "الجزيرة"، اليوم الجمعة، تحقيقاً جديداً يكشف تفاصيل اغتيال القيادي الأمني في المقاومة الفلسطينية أحمد عبد الباري زمزم "أبو المجد"، على يد عملاء للاحتلال يتبعون لمليشيات شوقي أبو نصيرة.
 

واستعرض مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وإياد القرا، الكاتب والمحلل السياسي، أبعاد هذه الظاهرة والأهداف الإستراتيجية وراءها.


وأكد مهند مصطفى أن إسرائيل تلجأ لاستخدام هذه المليشيات لعدة أسباب أساسية، أبرزها تنفيذ عمليات اغتيال داخل "الخط الأصفر" دون تحميل الجيش الإسرائيلي أي مخاطر، وإيهام الرأي العام بأن الصراعات داخلية فلسطينية، والحفاظ على التزامها المزعوم بوقف إطلاق النار.


كما أوضح أن هذه المليشيات تُسهّل الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حماس، حيث يصعب على الوحدات الإسرائيلية مثل "وحدة المستعربين" التنقل فيها دون اكتشافها، ما يجعل العملاء المحليين أداة مناسبة لتنفيذ مهام تتراوح بين الاغتيال وإحداث الفوضى.

وأضاف مصطفى أن إسرائيل تعمل على نقل نموذج "جيش لبنان الجنوبي" إلى غزة، أي بناء مليشيات فلسطينية منظمة تعمل كأدوات مسلحة وإدارية، تشارك في مراقبة الأمن والسيطرة على السكان، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات اغتيال دقيقة، كما حدث مع القيادي الأمني "أبو المجد".


وأكد مصطفى أن هذه الجماعات تمثل أداة لإفشال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، إذ تمنع حماس من نزع سلاحها أو الانسحاب من المناطق المتفق عليها، لأنها ستكشف نفسها أمام هذه العناصر المدعومة من إسرائيل.


كذلك، لفت إلى أن هذه المليشيات تلعب أدواراً تنظيمية وإدارية، مثل المشاركة في إدارة معبر رفح، وتصنيف الفلسطينيين الداخلين والخارجين، لتصبح بمثابة "حكومة ظل" تحت إشراف الاحتلال، ما يضاعف تأثيرها العسكري والسياسي في غزة.


أيضاً، أوضح مصطفى أن تدريب هذه المليشيات شمل الجوانب العسكرية والأمنية والإدارية على حد سواء، لضمان استدامة تأثيرها في القطاع، والتأثير على التوازن الأمني والمجتمعي لصالح الاحتلال.


من جانبه، أوضح إياد القرا أن هذه المليشيات نشأت قبل نحو عام، مستفيدة من الظروف الإنسانية الصعبة التي شهدها القطاع، حيث شكّلت مجموعات من اللصوص الذين استولوا على قوافل المساعدات.


وعندما حاولت الأجهزة الأمنية في غزة منعهم، تدخلت إسرائيل لحمايتهم وجندتهم لصالحها، فيما توسع دورهم لاحقا ليشمل حماية مصالح مشتركة مع الاحتلال، وتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات المقاومة، وزعزعة الأمن المجتمعي، وخلق "شرخ اجتماعي" بين السكان.


وأشار القرا إلى أن هذه المليشيات تتخذ مواقعها في "المناطق الصفراء"، أي المناطق الأكثر حساسية أمنيا، ما يسمح لها بالتحرك بحرية لتنفيذ عمليات استهداف دقيقة، كما أن وجودها يغير أولويات المقاومة ويزيد من تعقيدات الحفاظ على الأمن الداخلي للقطاع.


وأكد أن عملية اغتيال القيادي أحمد عبد الباري زمزم في كانون الأول الماضي لم تكن مجرد حادثة فردية، بل هي جزء من إستراتيجية إسرائيلية أوسع تهدف إلى تقويض المقاومة، وزعزعة الأمن الداخلي، وخلق حالة من الفوضى المجتمعية والسياسية، مستغلة طبيعة العلاقة بين المليشيات المدعومة وخلفياتها المحلية، والتي تتيح لها الوصول إلى أهداف دقيقة دون تعرض الجنود الإسرائيليين للمخاطر. (الجزيرة نت)
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أخطاء تاريخية وطبية تلاحق فيلم "الست" عن أم كلثوم
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعلن اغتيال قائد "لواء شمال غزة" في حركة الجهاد
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: بين 20 و25 من قادة العالم قبلوا عضوية "مجلس السلام" في غزة
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه بالتعاون مع "الشاباك" قتل "قائد لواء شمالي قطاع غزة التابع لحركة "الجهاد" خلال هجوم اليوم
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

المقاومة

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:31 | 2026-02-07
Lebanon24
23:48 | 2026-02-06
Lebanon24
23:28 | 2026-02-06
Lebanon24
23:23 | 2026-02-06
Lebanon24
23:20 | 2026-02-06
Lebanon24
23:14 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24