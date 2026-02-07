تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تزامناً مع مفاوضات إيران.. استعراض عسكري أميركي في بحر العرب
Lebanon 24
07-02-2026
|
02:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
القيادة المركزية
الأميركية "سنتكوم" Centcom، عبر منصّة "إكس"، السبت، أنّ حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام
لينكولن
" USS Abraham Lincoln، أبحرت في
بحر العرب
، برفقة سفينتي إمداد عسكريتين وقطعتين تابعتين لخفر السواحل الأميركي.
وأضافت القيادة المركزية أن ذلك جاء بالتزامن مع تحليق طائرات من الجناح الجوّي لحاملة الطائرات، مشيرة إلى أن الإبحار المشترك جرى ضمن استعراض للجاهزية العملياتية، مضيفة في ختام المنشور: "السلام من خلال القوة".
يأتي ذلك فيما وصف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
المحادثات مع
إيران
بأنها جيدة واعتبر أن
طهران
تريد الوصول إلى اتفاق بشدة.
وقال
ترامب
إن جولة محادثات جديدة ستُعقد الأسبوع المقبل مجدداً التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن أسطولاً كبيراً يتجه إلى
الشرق الأوسط
.
