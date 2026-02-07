تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تزامناً مع مفاوضات إيران.. استعراض عسكري أميركي في بحر العرب

Lebanon 24
07-02-2026 | 02:24
A-
A+
تزامناً مع مفاوضات إيران.. استعراض عسكري أميركي في بحر العرب
تزامناً مع مفاوضات إيران.. استعراض عسكري أميركي في بحر العرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" Centcom، عبر منصّة "إكس"، السبت، أنّ حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" USS Abraham Lincoln، أبحرت في بحر العرب، برفقة سفينتي إمداد عسكريتين وقطعتين تابعتين لخفر السواحل الأميركي.

وأضافت القيادة المركزية أن ذلك جاء بالتزامن مع تحليق طائرات من الجناح الجوّي لحاملة الطائرات، مشيرة إلى أن الإبحار المشترك جرى ضمن استعراض للجاهزية العملياتية، مضيفة في ختام المنشور: "السلام من خلال القوة".
يأتي ذلك فيما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحادثات مع إيران بأنها جيدة واعتبر أن طهران تريد الوصول إلى اتفاق بشدة.

وقال ترامب إن جولة محادثات جديدة ستُعقد الأسبوع المقبل مجدداً التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن أسطولاً كبيراً يتجه إلى الشرق الأوسط.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترمب يشارك تقريرا بشأن انفتاحه على التفاوض مع إيران بالتزامن مع الحشد العسكري
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر عسكري إسرائيلي: حشد أميركي واسع تحسباً لمواجهة مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن الهجومية تحركت في بحر العرب اليوم
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي يسقط مسيرة إيرانية في بحر العرب
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24

القيادة المركزية

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

خفر السواحل

بحر العرب

لينكولن

دونالد

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-02-07
Lebanon24
16:08 | 2026-02-07
Lebanon24
16:00 | 2026-02-07
Lebanon24
15:52 | 2026-02-07
Lebanon24
15:43 | 2026-02-07
Lebanon24
15:07 | 2026-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24