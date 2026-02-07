تزامناً مع مفاوضات إيران.. استعراض عسكري أميركي في بحر العرب

أعلنت الأميركية "سنتكوم" Centcom، عبر منصّة "إكس"، السبت، أنّ حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام " USS Abraham Lincoln، أبحرت في ، برفقة سفينتي إمداد عسكريتين وقطعتين تابعتين لخفر السواحل الأميركي.



وأضافت القيادة المركزية أن ذلك جاء بالتزامن مع تحليق طائرات من الجناح الجوّي لحاملة الطائرات، مشيرة إلى أن الإبحار المشترك جرى ضمن استعراض للجاهزية العملياتية، مضيفة في ختام المنشور: "السلام من خلال القوة".

يأتي ذلك فيما وصف الرئيس الأميركي المحادثات مع بأنها جيدة واعتبر أن تريد الوصول إلى اتفاق بشدة.



وقال إن جولة محادثات جديدة ستُعقد الأسبوع المقبل مجدداً التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن أسطولاً كبيراً يتجه إلى .