تعهد بتسريع الإفراج عن السجناء السياسيين في فنزويلا

وعد الجمعة بالإسراع في الإفراج عن السجناء السياسيين المتبقين خلال لقاء مع أقاربهم.



وقال لعائلات السجناء خارج مركز احتجاز "زونا 7" سيئ في كراكاس "بحلول يوم الجمعة (13 شباط) على أقصى تقدير، سيكونون جميعا أحرارا".

وتقدر منظمات حقوق الإنسان عدد السجناء السياسيين المتبقين بنحو 700 سجين.



وجاء اللقاء غداة موافقة أعضاء مبدئيا على مشروع عفو يشمل أنواع الجرائم التي استخدمت لسجن المعارضين خلال 27 عاما.



غير أنّ أكبر ائتلاف معارض في ندد الجمعة، بـ"إغفالات خطيرة" في إجراءات العفو، وذلك بعد إصدار مسودة أقصر وأكثر عمومية للقانون مقارنة بالنسخة التي تم تداولها في اليوم السابق.



وقال في بيان، إنّ القانون "يستبعد مجموعات كبيرة من السجناء السياسيين المدنيين والعسكريين، ولا يضع آليات لتعويض الضحايا، ولا يضمن العودة الآمنة للمنفيين".