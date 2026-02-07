تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

تعهد بتسريع الإفراج عن السجناء السياسيين في فنزويلا

Lebanon 24
07-02-2026 | 03:25
تعهد بتسريع الإفراج عن السجناء السياسيين في فنزويلا
وعد رئيس البرلمان الفنزويلي الجمعة بالإسراع في الإفراج عن السجناء السياسيين المتبقين خلال لقاء مع أقاربهم.

وقال خورخي رودريغيز لعائلات السجناء خارج مركز احتجاز "زونا 7" سيئ الصيت في كراكاس "بحلول يوم الجمعة (13 شباط) على أقصى تقدير، سيكونون جميعا أحرارا".
وتقدر منظمات حقوق الإنسان عدد السجناء السياسيين المتبقين بنحو 700 سجين.

وجاء اللقاء غداة موافقة أعضاء البرلمان مبدئيا على مشروع عفو يشمل أنواع الجرائم التي استخدمت لسجن المعارضين خلال 27 عاما.

غير أنّ أكبر ائتلاف معارض في فنزويلا ندد الجمعة، بـ"إغفالات خطيرة" في إجراءات العفو، وذلك بعد إصدار مسودة أقصر وأكثر عمومية للقانون مقارنة بالنسخة التي تم تداولها في اليوم السابق.

وقال في بيان، إنّ القانون "يستبعد مجموعات كبيرة من السجناء السياسيين المدنيين والعسكريين، ولا يضع آليات لتعويض الضحايا، ولا يضمن العودة الآمنة للمنفيين".
مواضيع ذات صلة
ترامب: بدء فنزويلا الإفراج عن السجناء السياسيين دليل على السعي للسلام
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: الإفراج عن 80 سجينا سياسيا في فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: فنزويلا تُفرج عن سجنائها السياسيين بوتيرة سريعة
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
فنزويلا تفرج عن 80 سجينا سياسيا على الأقل
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24

خورخي رودريغيز

رئيس البرلمان

الفنزويلي

رودريغيز

البرلمان

رودريغ

الصيت

