عربي-دولي

رجل من أوهايو يواجه تهمة التهديد بقتل نائب الرئيس الأميركي

Lebanon 24
07-02-2026 | 03:29
رجل من أوهايو يواجه تهمة التهديد بقتل نائب الرئيس الأميركي
أصدرت هيئة محلفين اتحادية لائحة اتهام بحق رجل يبلغ من العمر 33 عاماً بتهمة التهديد بقتل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس خلال زيارته لمنطقة أوهايو في كانون الثاني، حسبما أعلنت وزارة العدل أمس الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان إن شانون ماثري، من توليدو بولاية أوهايو، متهم بالتهديد بقتل فانس وإلحاق أذى جسدي به.

ووفقًا للائحة الاتهام التي استشهدت بها وزارة العدل، فإن ماثري قال: "سأعرف أين سيكون (نائب الرئيس) وسأستخدم بندقيتي الآلية من طراز إم 14 لقتله".

وألقت عناصر من جهاز الخدمة السرية الأميركية القبض على ماثري أمس الجمعة. ولم يتسن الاتصال بممثل عن ماثري على الفور.

وأثار الخبراء القلق بشأن العنف السياسي والتهديدات بالعنف في الولايات المتحدة التي تشهد انقساماً حاداً في السنوات القليلة الماضية.
