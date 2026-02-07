رجل من أوهايو يواجه تهمة التهديد بقتل نائب الرئيس الأميركي

أصدرت هيئة محلفين اتحادية لائحة اتهام بحق رجل يبلغ من العمر 33 عاماً بتهمة التهديد بقتل الأميركي خلال زيارته لمنطقة أوهايو في كانون الثاني، حسبما أعلنت أمس الجمعة.



وقالت الوزارة في بيان إن شانون ماثري، من بولاية أوهايو، متهم بالتهديد بقتل وإلحاق أذى جسدي به.



ووفقًا للائحة الاتهام التي استشهدت بها وزارة العدل، فإن ماثري قال: "سأعرف أين سيكون (نائب الرئيس) وسأستخدم بندقيتي الآلية من طراز إم 14 لقتله".



وألقت عناصر من جهاز الخدمة السرية الأميركية القبض على ماثري أمس الجمعة. ولم يتسن الاتصال بممثل عن ماثري على الفور.



وأثار الخبراء القلق بشأن العنف السياسي والتهديدات بالعنف في التي تشهد انقساماً حاداً في السنوات القليلة الماضية.

