تصعيد جديد ‌من إدارة ترامب بحق جامعة هارفارد.. هذا ما قررته وزارة الدفاع الأميركية

أعلن الأميركي بيت ‌هيغسيث ان وزارته قررت إنهاء جميع برامج التدريب العسكري والزمالات والشهادات مع جامعة هارفارد.وأضاف ⁠هيغسيث في بيان على موقع التواصل الاجتماعي ‌إكس: " تنهي رسميا جميع برامج التعليم العسكري المهني والمنح الدراسية والشهادات مع جامعة هارفارد"، واصفا هارفارد بأنها "منفصلة عن الواقع".وتشن ‍إدارة حملة ضد أبرز الجامعات الأميركية، بما في ذلك هارفارد، ‍بسبب ⁠مجموعة من مثل الاحتجاجات المؤيدة ‍للفلسطينيين في مواجهة الهجوم على غزة، وبرامج التنوع وسياسات المتحولين جنسيا ومبادرات ‌المناخ.وأعرب المدافعون ‍عن الحقوق ‍عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية ‌السليمة.وكانت الجامعة قد رفعت دعوى قضائية ضد إدارة بسبب محاولة الحكومة تجميد التمويل ⁠الاتحادي للجامعة.