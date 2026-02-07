تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
أوسلو: موسكو وبكين يعززان وجودهما في أرخبيل سفالبارد القطبي الخاضع لسيادة النرويج
Lebanon 24
07-02-2026
|
03:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد تقرير للاستخبارات العسكرية النرويجية، السبت، بأن
روسيا
والصين تسعيان لتعزيز وجودهما في أرخبيل سفالبارد النرويجي في القطب
الشمالي
.
وفي التقرير الذي يتضمن تقييما سنويا للتهديدات، ذكر جهاز الاستخبارات النرويجي أنه "من وجهة نظر
موسكو
، فإن الموقع الاستراتيجي لسفالبارد يحتم على روسيا الحفاظ على وجود لها هناك".
وأشار التقرير إلى ثاني أكبر بلدة في سفالبارد، وهي مستوطنة بارينتسبورغ لتعدين الفحم التي يسكنها مواطنون روس بالكامل تقريبا.
وأضاف: "هناك مؤشرات على سعي الكرملين لتقليل اعتماد مستوطنة بارينتسبورغ على البنية التحتية النرويجية للامداد والنقل"، محذرا من أن الزيارات المنتظمة للسفن الروسية إلى ميناء بارينتسبورغ تعد خطوة متعمدة في هذا الاتجاه.
كما توقع التقرير أيضا أن تعمل بكين على تعزيز وجودها في سفالبارد في إطار ترسيخ دورها في القطب الشمالي.
وقال إن الوجود الصيني بات أكثر وضوحا في القطب الشمالي، ففي عام 2025 عملت خمس سفن أبحاث صينية في المحيط المتجمد الشمالي، مقارنة بثلاث سفن عام 2024 وسفينة واحدة في السنوات السابقة.
كما لفت التقرير إلى أن التوترات بين
الولايات المتحدة
وأوروبا بشأن غرينلاند "قد تخدم المصالح الروسية والصينية على حد سواء".
واعتبر رئيس جهاز جهاز الاستخبارات النرويجي أندرياس ستينسونيس في مؤتمر صحافي، أن "الكثير من أسس الأمن النرويجي تواجه تحديات، وعلينا أن نتقبل حقيقة أن النظام العالمي كما عرفناه يتهاوى".
وقال
وزير الدفاع
النرويجي
توري
ساندفيك، في المؤتمر، إن "عام 2026 حتى الآن يتسم بغموض كبير"، مشيرا على وجه الخصوص إلى رغبة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
المعلنة في ضم غرينلاند.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون: فرنسا ستعزّز وجودها البري والجوي والبحري في غرينلاند
Lebanon 24
ماكرون: فرنسا ستعزّز وجودها البري والجوي والبحري في غرينلاند
07/02/2026 23:37:03
07/02/2026 23:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الدنماركية: عززنا وجودنا العسكري في غرينلاند بدءا من اليوم
Lebanon 24
وزارة الدفاع الدنماركية: عززنا وجودنا العسكري في غرينلاند بدءا من اليوم
07/02/2026 23:37:03
07/02/2026 23:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج بحث مع "ألفا" خطة تطوير الشبكة وتعزيز جودة الخدمة
Lebanon 24
الحاج بحث مع "ألفا" خطة تطوير الشبكة وتعزيز جودة الخدمة
07/02/2026 23:37:03
07/02/2026 23:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تفتح الأزمات.. وبكين تجمع المكاسب بهدوء
Lebanon 24
واشنطن تفتح الأزمات.. وبكين تجمع المكاسب بهدوء
07/02/2026 23:37:03
07/02/2026 23:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الصينية على
وزير الدفاع
الشمالي
دونالد
أوروبا
الشمال
تابع
قد يعجبك أيضاً
لماذا أُبعد نجل نتنياهو إلى أميركا... إليكم القصة كاملة
Lebanon 24
لماذا أُبعد نجل نتنياهو إلى أميركا... إليكم القصة كاملة
16:29 | 2026-02-07
07/02/2026 04:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"اختبار الذعر" في القطب الشمالي.. كيف يحضر البريطانيون جنودهم لحرب روسيا؟
Lebanon 24
"اختبار الذعر" في القطب الشمالي.. كيف يحضر البريطانيون جنودهم لحرب روسيا؟
16:08 | 2026-02-07
07/02/2026 04:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"ارتباك عميق".. لماذا تتفاوض أميركا مع إيران في "لحظة ضعف"؟
Lebanon 24
"ارتباك عميق".. لماذا تتفاوض أميركا مع إيران في "لحظة ضعف"؟
16:00 | 2026-02-07
07/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رفضا لشحن الأسلحة إلى إسرائيل.. حماس تُثمن تعليق العمل في الموانئ
Lebanon 24
رفضا لشحن الأسلحة إلى إسرائيل.. حماس تُثمن تعليق العمل في الموانئ
15:52 | 2026-02-07
07/02/2026 03:52:40
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تُحرّض على أحمد الشرع.. ماذا قالت عنه؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تُحرّض على أحمد الشرع.. ماذا قالت عنه؟
15:43 | 2026-02-07
07/02/2026 03:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
05:00 | 2026-02-07
07/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
12:36 | 2026-02-07
07/02/2026 12:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
12:04 | 2026-02-07
07/02/2026 12:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
11:00 | 2026-02-07
07/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غراهام أخطأ العنوان؟!
Lebanon 24
غراهام أخطأ العنوان؟!
04:30 | 2026-02-07
07/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:29 | 2026-02-07
لماذا أُبعد نجل نتنياهو إلى أميركا... إليكم القصة كاملة
16:08 | 2026-02-07
"اختبار الذعر" في القطب الشمالي.. كيف يحضر البريطانيون جنودهم لحرب روسيا؟
16:00 | 2026-02-07
"ارتباك عميق".. لماذا تتفاوض أميركا مع إيران في "لحظة ضعف"؟
15:52 | 2026-02-07
رفضا لشحن الأسلحة إلى إسرائيل.. حماس تُثمن تعليق العمل في الموانئ
15:43 | 2026-02-07
صحيفة إسرائيلية تُحرّض على أحمد الشرع.. ماذا قالت عنه؟
15:07 | 2026-02-07
بمهمة عاجلة.. لماذا غابت "إف-22 رابتور" عن سماء "السوبر بول"؟
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
07/02/2026 23:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
07/02/2026 23:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
07/02/2026 23:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24