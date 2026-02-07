تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أوسلو: موسكو وبكين يعززان وجودهما في أرخبيل سفالبارد القطبي الخاضع لسيادة النرويج

Lebanon 24
07-02-2026 | 03:50
A-
A+
أوسلو: موسكو وبكين يعززان وجودهما في أرخبيل سفالبارد القطبي الخاضع لسيادة النرويج
أوسلو: موسكو وبكين يعززان وجودهما في أرخبيل سفالبارد القطبي الخاضع لسيادة النرويج photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد تقرير للاستخبارات العسكرية النرويجية، السبت، بأن روسيا والصين تسعيان لتعزيز وجودهما في أرخبيل سفالبارد النرويجي في القطب الشمالي.

وفي التقرير الذي يتضمن تقييما سنويا للتهديدات، ذكر جهاز الاستخبارات النرويجي أنه "من وجهة نظر موسكو، فإن الموقع الاستراتيجي لسفالبارد يحتم على روسيا الحفاظ على وجود لها هناك".
وأشار التقرير إلى ثاني أكبر بلدة في سفالبارد، وهي مستوطنة بارينتسبورغ لتعدين الفحم التي يسكنها مواطنون روس بالكامل تقريبا.

وأضاف: "هناك مؤشرات على سعي الكرملين لتقليل اعتماد مستوطنة بارينتسبورغ على البنية التحتية النرويجية للامداد والنقل"، محذرا من أن الزيارات المنتظمة للسفن الروسية إلى ميناء بارينتسبورغ تعد خطوة متعمدة في هذا الاتجاه.

كما توقع التقرير أيضا أن تعمل بكين على تعزيز وجودها في سفالبارد في إطار ترسيخ دورها في القطب الشمالي.
وقال إن الوجود الصيني بات أكثر وضوحا في القطب الشمالي، ففي عام 2025 عملت خمس سفن أبحاث صينية في المحيط المتجمد الشمالي، مقارنة بثلاث سفن عام 2024 وسفينة واحدة في السنوات السابقة.

كما لفت التقرير إلى أن التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن غرينلاند "قد تخدم المصالح الروسية والصينية على حد سواء".

واعتبر رئيس جهاز جهاز الاستخبارات النرويجي أندرياس ستينسونيس في مؤتمر صحافي، أن "الكثير من أسس الأمن النرويجي تواجه تحديات، وعلينا أن نتقبل حقيقة أن النظام العالمي كما عرفناه يتهاوى".

وقال وزير الدفاع النرويجي توري ساندفيك، في المؤتمر، إن "عام 2026 حتى الآن يتسم بغموض كبير"، مشيرا على وجه الخصوص إلى رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلنة في ضم غرينلاند.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون: فرنسا ستعزّز وجودها البري والجوي والبحري في غرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الدنماركية: عززنا وجودنا العسكري في غرينلاند بدءا من اليوم
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج بحث مع "ألفا" خطة تطوير الشبكة وتعزيز جودة الخدمة
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تفتح الأزمات.. وبكين تجمع المكاسب بهدوء
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الصينية على

وزير الدفاع

الشمالي

دونالد

أوروبا

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-02-07
Lebanon24
16:08 | 2026-02-07
Lebanon24
16:00 | 2026-02-07
Lebanon24
15:52 | 2026-02-07
Lebanon24
15:43 | 2026-02-07
Lebanon24
15:07 | 2026-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24