في بغداد.. السيطرة على تفجير داخل مركز تابع للسفارة الأميركية

أعلنت السفارة الأميركية في ، السبت، عن تفجير مسيطر عليه داخل الدبلوماسي التابع لها.



وذكرت السفارة في منشور على منصة "إكس" أنها أبلغت السلطات بوقوع تفجير مسيطر عليه صباح اليوم داخل مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد.



وأضافت بأنه "منشأة دبلوماسية تابعة للولايات المتحدة".



وأوضحت السفارة أن التفجير جرى ضمن إجراءات مسيطر عليها دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو إصابات.

