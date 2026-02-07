معلومات تكشف للمرة الاولى عن منفذ الهجوم على المسجد في باكستان

حددت السلطات الباكستانية هوية منفذ الهجوم على في إسلام آباد بأنه من سكان وتلقى تدريباً في ، مما يلقي ضوءاً جديداً على الإرهاب العابر للحدود في البلاد.



وطبقاً لمعلومات أولية صادرة عن مصادر مقربة من التحقيق، كان المهاجم ياسر خان ياسر، يقيم في أفغانستان منذ حوالي خمسة أشهر قبل أن يعود إلى باكستان، حسب شبكة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم السبت.



ويدرس المحققون أيضاً في روابط محتملة بين المهاجم وتنظيم ولاية خراسان، وهو فرع من تنظيم داعش ينشط في وسط وجنوب ، وأشار المحققون إلى أن التحقيقات لا تزال جارية في تلك المرحلة.

ويعتقد أن ياسر خان، الذي كان يميل إلى المدرسة المتشددة، تلقى تدريباً عسكرياً خلال إقامته في أفغانستان.



وقالت السلطات إن الجهود جارية للكشف عن الشبكة الكاملة التي تقف وراء الهجوم.



وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الدموي على مسجد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.



وجاء التبني عبر وكالة تابعة للتنظيم، كما نشرت بياناً على تطبيق " "، وصورة قالت إنها للمفجر الانتحاري.



وقتل ما لا يقل عن 31 شخصاً في الهجوم أثناء في إحدى ضواحي إسلام آباد. كما أصيب نحو 170 آخرين، حسبما أفاد مسؤولون.