Najib Mikati
الدعم السريع يستهدف شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي بالمسيرات.. ومقتل العشرات

Lebanon 24
07-02-2026 | 04:25
الدعم السريع يستهدف شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي بالمسيرات.. ومقتل العشرات
أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 24 شخصا في استهداف الدعم السريع حافلة نازحين في كردفان. ودعت المجتمع الدولي للتحرك العاجل لحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية السودانية هجومَ قوّات الدعم السريع بواسطة مسيّرات على شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، كانت تنقل المساعدات إلى المدنيين في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير المواد الإغاثية.
وأكّدت الخارجية أنّ استهدافَ هذه القوافل انتهاكٌ جسيم لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتّفاقيات جنيف، وهو تقويض متعمّد ومستمرّ لجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتّخاذ التدابير اللازمة لضمان محاسبة قوّات الدعم السريع وداعميها.

في سياق متصل، أدان مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، استهداف قافلة برنامج الأغذية العالمي في شمال كردفان مطالباً بالمساءلة.
وزارة الخارجية السودانية

القانون الدولي الإنساني

المجتمع الدولي

وزارة الخارجية

شمال كردفان

الأفريقية

مسعد بولس

السودان

