الدعم السريع يستهدف شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي بالمسيرات.. ومقتل العشرات

أفادت شبكة أطباء بمقتل 24 شخصا في استهداف الدعم السريع حافلة نازحين في كردفان. ودعت للتحرك العاجل لحماية المدنيين في مناطق النزاع.



وفي وقت سابق، أدانت هجومَ قوّات الدعم السريع بواسطة مسيّرات على شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، كانت تنقل المساعدات إلى المدنيين في ولاية ، ما أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير المواد الإغاثية.

وأكّدت الخارجية أنّ استهدافَ هذه القوافل انتهاكٌ جسيم لمبادئ ، ولا سيما اتّفاقيات ، وهو تقويض متعمّد ومستمرّ لجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتّخاذ التدابير اللازمة لضمان محاسبة قوّات الدعم السريع وداعميها.



في سياق متصل، أدان ، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، استهداف قافلة برنامج الأغذية العالمي في شمال كردفان مطالباً بالمساءلة.