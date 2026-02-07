وزير الخارجية الإيراني: ملف الصواريخ الإيرانية غير قابل للتفاوض

قال إن بلاده مستعدة للتوصل لاتفاق "مطمئن" مع حول تخصيب اليورانيوم.



وأضاف أن بلاده متمسكة بحقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم، معتبرا أنه حق لإيران ويجب أن يستمر".



وفي ما يتعلق بملف الصواريخ ، أكد عراقجي أن هذا الموضوع "غير قابل للتفاوض إطلاقاً"، مضيفاً أن الصواريخ تمثل شأناً دفاعياً بحتاً ولا يمكن طرحها على طاولة المباحثات في أي مرحلة.

وذكر عراقجي في تصريح نشره التلفزيون ، السبت، أن المفاوضات الأخيرة مع "كانت بداية جيدة"، إلا أن الطريق ما يزال طويلاً من أجل بناء الثقة بين وواشنطن.

وأوضح أن المفاوضات مع الولايات المتحدة في العاصمة مسقط أمس جرت بشكل غير مباشر، واقتصرت فقط على الملف ، مؤكداً أن الجانبين لم يتطرقا إلى أي ملفات أخرى خارج هذا الإطار.



وأشار إلى أن استمرار الحوار مرهون بإرادة الطرفين في معالجة الخلافات، معتبراً أن المفاوضات الحالية تمثل خطوة أولى، لكنها لا تعني التوصل إلى اتفاق نهائي في الوقت الراهن.



وتابع عراقجي: "واشنطن عادت إلى طاولة المفاوضات بعد أن كانت قد لجأت سابقاً إلى الهجمات العسكرية، وهو ما يعكس فشل خيارات الضغط".