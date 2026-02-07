مسؤول أمنيّ إسرائيليّ يُفجّر مفاجأة: هذا ما فعله يائير نتنياهو بوالده!

كشف عامي الرئيس السابق لفريق الحراسة الخاصة برئيس الوزراء ، تفاصيل حادثة اعتداء منسوبة لابنه يائير على والده، أدت إلى إبعاده قسريا إلى ميامي الأميركية.



ووصف درور لصحيفة " " الحادث بـ"الاعتداء الحقيقي" الذي تطلب تدخل عناصر الحراسة لفضّ الاشتباك.



وأوضح درور أن يائير "أبعد إلى ميامي" كإجراء فوري بعد الحادث، مشيرا إلى أنه جزء من سلوكيات عائلية "استثنائية وغير أخلاقية" تشمل أفراد الأسرة. (روسيا اليوم)





