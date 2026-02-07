تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مسؤول أمنيّ إسرائيليّ يُفجّر مفاجأة: هذا ما فعله يائير نتنياهو بوالده!

Lebanon 24
07-02-2026 | 05:09
كشف عامي درور الرئيس السابق لفريق الحراسة الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفاصيل حادثة اعتداء منسوبة لابنه يائير على والده، أدت إلى إبعاده قسريا إلى ميامي الأميركية.

ووصف درور لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية الحادث بـ"الاعتداء الحقيقي" الذي تطلب تدخل عناصر الحراسة لفضّ الاشتباك.

وأوضح درور أن يائير "أبعد إلى ميامي" كإجراء فوري بعد الحادث، مشيرا إلى أنه جزء من سلوكيات عائلية "استثنائية وغير أخلاقية" تشمل أفراد الأسرة. (روسيا اليوم)

مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني: التسلح الإيراني سيكون مركزيا بمحادثات نتنياهو وترامب الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل وفاة والده الملك تشارلز... هذا ما ينوي الأمير ويليام فعله بعمّه أندرو
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة.. نتنياهو يفقد دعم مسؤولين أميركيين بارزين!
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

يائير نتنياهو

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-02-07
Lebanon24
16:08 | 2026-02-07
Lebanon24
16:00 | 2026-02-07
Lebanon24
15:52 | 2026-02-07
Lebanon24
15:43 | 2026-02-07
Lebanon24
15:07 | 2026-02-07
