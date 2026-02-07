"تحذير إيراني" من "مغامرة".. مسؤول عسكريّ يتحدث

قال رئيس العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي، السبت، إن "أي مغامرة ضد ستكون لها عواقب وخيمة".





ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن موسوي قوله إنَّ "أي مغامرة يقوم بها العدو ستُكلل بهزيمة محققة".





وأضاف: "لا شك أن الأعداء يدركون تماما أن أي مغامرة أو عمل يهدف إلى فرض حرب على إيران لن يقتصر على تكبيدهم هزيمة استراتيجية محققة فحسب، بل سيمتد ليشمل المنطقة بأسرها، وسيُكبّد مخططيها وداعميها خسائر فادحة لا يمكن تداركها".



وأكد أنّ " الإيرانية في أعلى مستويات الجاهزية، وهي، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة الأخرى، على أهبة الاستعداد للرد الحاسم والسريع والمؤثر على أي تهديد أو عدوان أو خطأ من جانب العدو، ولتوجيه ضربة قاضية لأي معتدٍ".





وتابع قائلاً: "لن تبدأ الجمهورية الإيرانية الحرب أبداً، لكنها لن تتردد لحظة في الدفاع بحزم عن أمنها القومي ومصالحها الحيوية وسلامة أراضيها".





وجاءت تصريحات موسوي غداة مفاوضات عُقدت مع في مسقط.





وهذه أول جولة محادثات منذ أن شنّت في يونيو ضربات على مواقع رئيسية للبرنامج خلال حرب الاثني عشر يوما التي بدأتها على إيران. (سكاي نيوز عربية)