تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

صحيفة "ماركا": من يُشبه الأميرة ديانا أكثر... كيت ميدلتون أو ميغان ماركل؟

Lebanon 24
07-02-2026 | 06:34
A-
A+
صحيفة ماركا: من يُشبه الأميرة ديانا أكثر... كيت ميدلتون أو ميغان ماركل؟
صحيفة ماركا: من يُشبه الأميرة ديانا أكثر... كيت ميدلتون أو ميغان ماركل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشار مقال لصحيفة "ماركا"، إلى أن كثيرين يرون أن كيت ميدلتون استطاعت تدريجيًا أن تجسد روح الأميرة الراحلة ديانا بطريقة طبيعية وهادئة، دون تحدٍ صريح للمؤسسة الملكية.
 
فظهورها العام يركز على الاستماع والتفاعل وإظهار الاهتمام بالآخرين، ما يعكس صورة امرأة قادرة على قيادة البلاد مستقبلًا بروح التعاطف والحضور الحقيقي، بعيدًا عن الأداء المسرحي أو الرغبة في الظهور الإعلامي.

وعلى العكس، يُنظر إلى ميغان ماركل من قبل البعض على أنها تعمل ضمن مساحة أكثر أداءً وظهورًا إعلاميًا. حيث إن انتقالها مع الأمير هاري للعيش في الولايات المتحدة، وتبنيها أسلوب حياة فاخر، وظهورها المتكرر عبر وسائل الإعلام والصفقات الإعلامية، جعل من الصعب على الجمهور تصور حياتها كحياة "عادية" خارج إطار الملكية، رغم محاولاتها الظهور بمظهر قريب من الناس.

كما أن تفاعل الجمهور مع كيت، خاصة بعد رحلتها الصحية الأخيرة، كان دافئًا وحقيقيًا، ما يعكس الإعجاب بصدقها وحضورها العاطفي.
 
في المقابل، تُرى ميغان غالبًا من منظور نقدي، حيث يعتقد بعض المراقبين أن حضورها العام مُصمَّم بعناية، ما يثير تساؤلات حول الدافع الأساسي: هل هو الخدمة العامة أم البحث عن الأضواء؟


وتشير الصحيفة إلى أن هذه المقارنة ليست مسألة صراع شخصي، بل تعكس توقعات الجمهور من الملكية الحديثة: كيت تمثل الثبات والصدق والقدرة على التواصل الإنساني، بينما تمثل ميغان تفسيرًا مختلفًا للاستقلالية والظهور الإعلامي، وهو اختلاف يبقى محور النقاش حول مستقبل دور النساء في العائلة الملكية. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بين كيت وميغان.. من منهما سرقت "روح" الأميرة ديانا؟
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:38:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"نتفليكس" تُلغي الموسم الثالث لمسلسل ميغان ماركل
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:38:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد معركتها مع السرطان... هذا ما تستعدّ الأميرة كيت ميدلتون القيام به في العام الجديد
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:38:48 Lebanon 24 Lebanon 24
كيت ميدلتون تبرعت بشجرة الميلاد لمركز علاجها من السرطان
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:38:48 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

المرأة

الولايات المتحدة

إظهار الاهتمام

وسائل الإعلام

الأميرة ديانا

ميغان ماركل

كيت ميدلتون

مؤسسة الملك

النساء في

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-02-07
Lebanon24
16:08 | 2026-02-07
Lebanon24
16:00 | 2026-02-07
Lebanon24
15:52 | 2026-02-07
Lebanon24
15:43 | 2026-02-07
Lebanon24
15:07 | 2026-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24