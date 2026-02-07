صحيفة "ماركا": من يُشبه الأميرة ديانا أكثر... كيت ميدلتون أو ميغان ماركل؟

أشار مقال لصحيفة "ماركا"، إلى أن كثيرين يرون أن استطاعت تدريجيًا أن تجسد روح الأميرة الراحلة ديانا بطريقة طبيعية وهادئة، دون تحدٍ صريح للمؤسسة الملكية.

فظهورها العام يركز على الاستماع والتفاعل وإظهار الاهتمام بالآخرين، ما يعكس صورة امرأة قادرة على قيادة البلاد مستقبلًا بروح التعاطف والحضور الحقيقي، بعيدًا عن الأداء المسرحي أو الرغبة في الظهور الإعلامي.



وعلى العكس، يُنظر إلى من قبل البعض على أنها تعمل ضمن مساحة أكثر أداءً وظهورًا إعلاميًا. حيث إن انتقالها مع الأمير هاري للعيش في ، وتبنيها أسلوب حياة فاخر، وظهورها المتكرر عبر والصفقات الإعلامية، جعل من الصعب على الجمهور تصور حياتها كحياة "عادية" خارج إطار الملكية، رغم محاولاتها الظهور بمظهر قريب من الناس.



كما أن تفاعل الجمهور مع كيت، خاصة بعد رحلتها الصحية الأخيرة، كان دافئًا وحقيقيًا، ما يعكس الإعجاب بصدقها وحضورها العاطفي.

في المقابل، تُرى غالبًا من منظور نقدي، حيث يعتقد بعض المراقبين أن حضورها العام مُصمَّم بعناية، ما يثير تساؤلات حول الدافع الأساسي: هل هو الخدمة العامة أم البحث عن الأضواء؟





وتشير الصحيفة إلى أن هذه المقارنة ليست مسألة صراع شخصي، بل تعكس توقعات الجمهور من الملكية الحديثة: كيت تمثل الثبات والصدق والقدرة على التواصل الإنساني، بينما تمثل ميغان تفسيرًا مختلفًا للاستقلالية والظهور الإعلامي، وهو اختلاف يبقى محور حول مستقبل دور العائلة الملكية. (ارم نيوز)