إنفجار في مصنع "الذهب الأبيض" في إيران

أفادت مصادر إعلامية إيرانية عن وقوع انفجار، السبت، في مصنع " الأبيض" الواقع على محور كلاله – قنبد كاووس في محافظة غلستان شمالي .

وأسفر الحادث عن وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين.



الجدير بالذكر أنّ مصنع "الذهب الأبيض" يمتلك صومعات كبيرة ويعمل في مجال إنتاج وتخزين مستلزمات الأعلاف للحيوانات والدواجن والأسماك. (ارم نيوز)





