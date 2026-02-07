تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

رئيس الأركان الإيراني: أي مغامرة ضدنا لها عواقب وخيمة

Lebanon 24
07-02-2026 | 07:09
رئيس الأركان الإيراني: أي مغامرة ضدنا لها عواقب وخيمة
قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، السبت، إن "أي مغامرة ضد إيران ستكون لها عواقب وخيمة".


ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن موسوي قوله: "أي مغامرة يقوم بها العدو ستُكلل بهزيمة محققة".
 
وأضاف: "لا شك أن الأعداء يدركون تماما أن أي مغامرة أو عمل يهدف إلى فرض حرب على إيران لن يقتصر على تكبيدهم هزيمة استراتيجية محققة فحسب، بل سيمتد ليشمل المنطقة بأسرها، وسيُكبّد مخططيها وداعميها خسائر فادحة لا يمكن تداركها".

وأكد: "القوات الجوية الإيرانية في أعلى مستويات الجاهزية، وهي، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة الأخرى، على أهبة الاستعداد للرد الحاسم والسريع والمؤثر على أي تهديد أو عدوان أو خطأ من جانب العدو، ولتوجيه ضربة قاضية لأي معتدٍ".
 
وأوضح موسوي: "لن تبدأ الجمهورية الإيرانية الحرب أبدا، لكنها لن تتردد لحظة في الدفاع بحزم عن أمنها القومي ومصالحها الحيوية وسلامة أراضيها". (سكاي نيوز عربية)
 
