السويداء تستعدّ... هل يكون مصير دروز سوريا مُشابها لما حصل مع "قسد"؟

ذكر موقع " "، أنّ السويداء السوريّة تعيش حالة من الترقب، بعد ورود معلومات عن استعداد الفصائل العسكرية في المدينة، لصدّ هجوم محتمل قد تقوم به قوات .



وذكرت مصادر أهلية في السويداء، أنّ "الخشية من تكرار هجوم الماضي والذي ترافق مع انتهاكات جسيمة بحق أبناء المكون الدرزي قد ارتفعت بشكل كبير بعد تمكن قوات وزارة الدفاع من توجيه ضربة قوية للبنية العسكرية لتنظيم " قسد" في شمال شرقي البلاد، ومعه آمال الأكراد في الحصول على حكم ذاتي، لا يزال يراود آمال أبناء السويداء من الطائفة الدرزية".

وأعربت المصادر الأهلية عن الخشية "من قيام والدول الإقليمية المهمة بإعطاء الضوء الأخضر لحكومة الرئيس أحمد من أجل التحرك الميداني نحو السويداء كثمن لـ "التنازلات الكبيرة" التي قدمتها حكومة لإسرائيل في ما يتعلق بالجنوب السوري ونزع السلاح منه والتعاون الأمني مع بشأنه".



وتقول المصادر إنّ "الثمن سبق لحكومة دمشق أن قبضته حين غضّ المجتمع الدولي النظر عن تحركها العسكري ضدّ الأكراد الذين كانوا حتى الأمس القريب حلفاء للولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ويتلقون اشادات يومية في وسائل إعلام إسرائيلية مقربة من حكومة ".



وأشارت إلى أنّ "قوات الحرس الوطني في السويداء تتعامل بجدية مع احتمال من هذا النوع وهي تعدّ العدة بشأنه، فيما تتولى المرجعية الروحية الممثلة بالشيخ حكمت الهجري إجراء الاتصالات السياسية مع القوى والجهات المعنية بملف المدينة من أجل درأ تهديد من هذا القبيل". (روسيا اليوم)