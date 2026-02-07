تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

السويداء تستعدّ... هل يكون مصير دروز سوريا مُشابها لما حصل مع "قسد"؟

Lebanon 24
07-02-2026 | 09:00
السويداء تستعدّ... هل يكون مصير دروز سوريا مُشابها لما حصل مع قسد؟
السويداء تستعدّ... هل يكون مصير دروز سوريا مُشابها لما حصل مع قسد؟ photos 0
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ السويداء السوريّة تعيش حالة من الترقب، بعد ورود معلومات عن استعداد الفصائل العسكرية في المدينة، لصدّ هجوم محتمل قد تقوم به قوات وزارة الدفاع.

وذكرت مصادر أهلية في السويداء، أنّ "الخشية من تكرار هجوم تموز الماضي والذي ترافق مع انتهاكات جسيمة بحق أبناء المكون الدرزي قد ارتفعت بشكل كبير بعد تمكن قوات وزارة الدفاع السورية من توجيه ضربة قوية للبنية العسكرية لتنظيم " قسد" في شمال شرقي البلاد، ومعه آمال الأكراد في الحصول على حكم ذاتي، لا يزال يراود آمال أبناء السويداء من الطائفة الدرزية".
وأعربت المصادر الأهلية عن الخشية "من قيام المجتمع الدولي والدول الإقليمية المهمة بإعطاء الضوء الأخضر لحكومة الرئيس أحمد الشرع من أجل التحرك الميداني نحو السويداء كثمن لـ "التنازلات الكبيرة" التي قدمتها حكومة دمشق لإسرائيل في ما يتعلق بالجنوب السوري ونزع السلاح منه والتعاون الأمني مع تل أبيب بشأنه".

وتقول المصادر إنّ "الثمن سبق لحكومة دمشق أن قبضته حين غضّ المجتمع الدولي النظر عن تحركها العسكري ضدّ الأكراد الذين كانوا حتى الأمس القريب حلفاء للولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ويتلقون اشادات يومية في وسائل إعلام إسرائيلية مقربة من حكومة نتنياهو".

وأشارت إلى أنّ "قوات الحرس الوطني في السويداء تتعامل بجدية مع احتمال من هذا النوع وهي تعدّ العدة بشأنه، فيما تتولى المرجعية الروحية الممثلة بالشيخ حكمت الهجري إجراء الاتصالات السياسية مع القوى والجهات المعنية بملف المدينة من أجل درأ تهديد من هذا القبيل". (روسيا اليوم)
 
 
 
