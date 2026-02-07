تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هجوم بسكين في بريطانيا.. وإصابة ثلاثة طلاب بجروح

Lebanon 24
07-02-2026 | 09:29
A-
A+
هجوم بسكين في بريطانيا.. وإصابة ثلاثة طلاب بجروح
هجوم بسكين في بريطانيا.. وإصابة ثلاثة طلاب بجروح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت صحيفة "ميرور" نقلا عن مصدر في الشرطة البريطانية ومتحدث باسم الجامعة، أن ثلاثة طلاب أصيبوا في هجوم بسكين في مقاطعة ساري بجنوب شرق إنكلترا.
 
 
وكتبت الصحيفة: "تعرض ثلاثة رجال للطعن في محطة سكة حديد إيغام في مقاطعة ساري يوم الجمعة".
 
 
ووفقا للشرطة المحلية، تم اعتقال المشتبه بارتكابه الجريمة وهو رجل في الثلاثينيات من عمره رهن الحجز.

ويتلقى المصابون، وهم طلاب في إحدى جامعات لندن، الرعاية الطبية اللازمة وحالتهم مستقرة.

وذكرت الشرطة أن عدد المصابين الإجمالي في الحادث، بلغ أربعة أشخاص. (روسيا اليوم) 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات جراء هجوم بسكين خلال تظاهرة للأكراد
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتشار الفيديو.. ضبط ثلاثة متهمين بالتعدي على طالب بسكين في مصر
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم بسكين في مدرسة قرب موسكو.. قتيل وجريح
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل رجل وإصابة فتى بجروح خطيرة في انفجار سيارة شمال إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

شرق إنكلترا

البريطانية

البريطاني

بريطانيا

جنوب شرق

باسم ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-02-07
Lebanon24
16:08 | 2026-02-07
Lebanon24
16:00 | 2026-02-07
Lebanon24
15:52 | 2026-02-07
Lebanon24
15:43 | 2026-02-07
Lebanon24
15:07 | 2026-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24