هجوم بسكين في بريطانيا.. وإصابة ثلاثة طلاب بجروح

أفادت صحيفة "ميرور" نقلا عن مصدر في الشرطة ومتحدث باسم الجامعة، أن ثلاثة طلاب أصيبوا في هجوم بسكين في مقاطعة ساري بجنوب .

وكتبت الصحيفة: "تعرض ثلاثة رجال للطعن في محطة سكة حديد إيغام في مقاطعة ساري يوم الجمعة".

ووفقا للشرطة المحلية، تم اعتقال المشتبه بارتكابه الجريمة وهو رجل في الثلاثينيات من عمره رهن الحجز.



ويتلقى المصابون، وهم طلاب في إحدى جامعات ، الرعاية الطبية اللازمة وحالتهم مستقرة.



وذكرت الشرطة أن عدد المصابين الإجمالي في الحادث، بلغ أربعة أشخاص. (روسيا اليوم)