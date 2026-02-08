لماذا أمر بشار الأسد بتهشيم رأس لونا الشبل؟

لم تُقفل الأسئلة بعد حول وفاة ، مستشارة الرئيس السوري السابق ، رغم مرور قرابة عامين على الحادثة التي بقيت بلا رواية حاسمة.



ففي 2024، عُثر على الشبل داخل سيارتها "BMW" على طريق سريع خارج ، بينما قدّم إعلام النظام السابق الواقعة يومها على أنها "حادث سير". غير أن تفاصيل متداولة عن الحادث أثارت الشكوك، وفتحت الباب أمام تكهنات متعاكسة بشأن ما حصل.



لكن الظروف كانت غريبة جداً، إذ لم تتعرض سيارتها إلا لأضرار طفيفة، غير أن جمجمتها كانت مهشمة. وسرت سريعاً شائعات حينها بأنها قُتلت بأوامر من بتهمة تسريب معلومات استخباراتية للإسرائيليين.





وبحسب المصدر نفسه، اعتبر المسؤول السابق أن الشبل أصبحت "عميلة روسية بحكم الأمر الواقع" عبر تزويد بمعلومات عن أنشطة في ، مرجحًا أنها شعرت باقتراب نهاية الأسد وبحاجتها إلى "حامٍ آخر".



إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن الأسد كان يعيش آخر أيامه في دمشق في ما يشبه الانفصال عن الواقع، غير مدرك من قرب سقوطه. وبينت أن رئيس النظام السوري السابق كان يمضي قسماً كبيراً من وقته في "لعب ألعاب الفيديو ومشاهدة مقاطع جنسية". (العربية)

