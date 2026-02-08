تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

لماذا أمر بشار الأسد بتهشيم رأس لونا الشبل؟

Lebanon 24
08-02-2026 | 00:13
لماذا أمر بشار الأسد بتهشيم رأس لونا الشبل؟
لم تُقفل الأسئلة بعد حول وفاة لونا الشبل، مستشارة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، رغم مرور قرابة عامين على الحادثة التي بقيت بلا رواية حاسمة.
ففي تموز 2024، عُثر على الشبل داخل سيارتها "BMW" على طريق سريع خارج دمشق، بينما قدّم إعلام النظام السابق الواقعة يومها على أنها "حادث سير". غير أن تفاصيل متداولة عن الحادث أثارت الشكوك، وفتحت الباب أمام تكهنات متعاكسة بشأن ما حصل.

لكن الظروف كانت غريبة جداً، إذ لم تتعرض سيارتها إلا لأضرار طفيفة، غير أن جمجمتها كانت مهشمة. وسرت سريعاً شائعات حينها بأنها قُتلت بأوامر من طهران بتهمة تسريب معلومات استخباراتية للإسرائيليين.
 
إلا أن مسؤولاً إسرائيلياً سابقاً وشخصين لهما صلات بالنظام السابق، أكدوا أن "الأسد هو من أمر بقتل عشيقته السابقة"، وفق تعبيرهم.

 
وبحسب المصدر نفسه، اعتبر المسؤول الإسرائيلي السابق أن الشبل أصبحت "عميلة روسية بحكم الأمر الواقع" عبر تزويد موسكو بمعلومات عن أنشطة إيران في سوريا، مرجحًا أنها شعرت باقتراب نهاية الأسد وبحاجتها إلى "حامٍ آخر".

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن الأسد كان يعيش آخر أيامه في دمشق في ما يشبه الانفصال عن الواقع، غير مدرك من قرب سقوطه. وبينت أن رئيس النظام السوري السابق كان يمضي قسماً كبيراً من وقته في "لعب ألعاب الفيديو ومشاهدة مقاطع جنسية". (العربية)
 
 
