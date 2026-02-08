تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
22
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
15
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
عربي-دولي
تقديرات فلكية تحدد أول أيام رمضان وعيد الفطر.. وهذا عدد أيام الصيام
Lebanon 24
08-02-2026
|
01:18
فيما يترقب ملايين
المسلمين
حول العالم شهر
رمضان
، مع بدء العد التنازلي، أظهرت تقديرات الحسابات الفلكية أن نهاية شهر شعبان لعام 1447ه ستوافق يوم الأربعاء 18 شباط الحالي فلكياً، وبهذا يكون أول أيام الصيام يوم الخميس 19 شباط.
علماً أنه من المقرر أن يستطلع
هلال
شهر رمضان 2026 في 29 من شهر شعبان بعد غروب الشمس.
عدد أيام
صيام
رمضان
أما عدد أيام الصيام فستكون وفق التقديرات الفلكية 30 يوماً كاملاً، ليكون يوم السبت 21 آذار 2026 أول أيام
عيد الفطر
المبارك، حيث يحتفل
المسلمون
حول العالم بانتهاء الصيام بعد شهر في أجواء من الخشوع والتواصل العائلي.
وكان
الدكتور محمد
غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أوضح سابقاً لـ"العربية.نت" أن "الحسابات الفلكية تشير إلى أن شهر شعبان من المرجح أن يكون 30 يوماً"، لافتاً إلى أن أول أيام شهر رمضان فلكياً من المتوقع أن يوافق يوم 19 شباط. كما أضاف أن الدراسات الفلكية الدقيقة تؤكد أن هلال شهر رمضان سيولد قبل موعد الرؤية، إلا أن مدة مكث
الهلال
بعد غروب الشمس يوم الرؤية تعد عاملاً حاسماً في إمكانية رؤيته.
في حين كشف الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس السعودي، أن المعطيات تشير إلى أن يوم الأربعاء 18 شباط 2026 سيكون غرة شهر رمضان، إذ تكتمل عدة الشهر ثلاثين يوماً، ليكون يوم الجمعة 20 آذار 2026 أول أيام عيد
الفطر
. (العربية)
