انتخابات مبكرة في اليابان.. تاكايشي تراهن على تثبيت الأكثرية

بدأ اليابانيون الأحد التصويت في انتخابات تشريعية مبكرة يُتوقع أن تعزز موقع الحزب الليبرالي بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي. ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع عند الثامنة مساء لبدء صدور التقديرات الأولية بعدها.



وخلال تجمع انتخابي السبت في طوكيو، تعهّدت تاكايشي جعل البلاد "أكثر ازدهارا وأمانا"، مع وعد بتحفيز النمو الاقتصادي. وفي ملف الهجرة، قالت إن المعايير "أصبحت أكثر صرامة" بما يمنع "الإرهابيين" و"الجواسيس الصناعيين" من دخول البلاد بسهولة.



وكانت تاكايشي قد أعلنت في 19 كانون الثاني حلّ والدعوة إلى انتخابات مبكرة، معتبرة الاستحقاق اختبارا شخصيا، إذ قالت: "هل تاكايشي مؤهلة لتكون رئيسة للوزراء؟ أردت أن أترك للشعب السيد القرار".



وتراهن رئيسة الحكومة البالغة 64 عاما، والتي تتولى السلطة منذ تشرين الأول، على نتائج استطلاعات تمنح حكومتها تأييدا يقارب 70 بالمئة رغم تراجع طفيف في الأسابيع الأخيرة، لزيادة حصة حزبها في ظل أكثرية برلمانية بسيطة.



وتشير استطلاعات أُجريت قبل الاقتراع إلى أن الحزب سيجتاز عتبة 233 مقعدا اللازمة للغالبية، مع توقعات بأن يحصد الائتلاف الحاكم المكوَّن من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الابتكار الياباني أكثر من 300 مقعد من أصل 465، مقابل احتمال خسارة التحالف الإصلاحي الوسطي الجديد جزءا كبيرا من مقاعده الحالية.



واعتمدت تاكايشي خطابا متشددا حيال الهجرة، فيما تمحورت الحملة أيضا حول القدرة الشرائية والتضخم الذي ظل فوق 2 بالمئة منذ نحو ثلاث سنوات. ووعدت بإعفاء المواد الغذائية من ضريبة الاستهلاك البالغة 8 بالمئة لتخفيف أثر التضخم على الأسر، رغم أن الإجراءات الاقتصادية بما فيها خطة تحفيز بقيمة 135 مليار دولار أثارت قلق المستثمرين.



وفي السياسة، بقيت العلاقة مع ضمن مصادر القلق، لا سيما بعد تصريحات لتاكايشي لمّحت فيها إلى إمكان تدخل عسكريا إذا هاجمت بكين تايوان، ما أثار غضب الصين وأدى إلى أزمة دبلوماسية. كما تلقت تأييد الرئيس الأميركي الذي كتب على "تروث سوشال" أنها "أثبتت... أنها قائدة قوية ونافذة وحكيمة"، مشيرا إلى أنه يتطلع لاستقبالها في في 19 آذار. (سكاي نيوز)

Advertisement