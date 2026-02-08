تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

انتخابات مبكرة في اليابان.. تاكايشي تراهن على تثبيت الأكثرية

Lebanon 24
08-02-2026 | 02:38
A-
A+
انتخابات مبكرة في اليابان.. تاكايشي تراهن على تثبيت الأكثرية
انتخابات مبكرة في اليابان.. تاكايشي تراهن على تثبيت الأكثرية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأ اليابانيون الأحد التصويت في انتخابات تشريعية مبكرة يُتوقع أن تعزز موقع الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي. ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع عند الثامنة مساء لبدء صدور التقديرات الأولية بعدها.

وخلال تجمع انتخابي السبت في طوكيو، تعهّدت تاكايشي جعل البلاد "أكثر ازدهارا وأمانا"، مع وعد بتحفيز النمو الاقتصادي. وفي ملف الهجرة، قالت إن المعايير "أصبحت أكثر صرامة" بما يمنع "الإرهابيين" و"الجواسيس الصناعيين" من دخول البلاد بسهولة.

وكانت تاكايشي قد أعلنت في 19 كانون الثاني حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، معتبرة الاستحقاق اختبارا شخصيا، إذ قالت: "هل تاكايشي مؤهلة لتكون رئيسة للوزراء؟ أردت أن أترك للشعب السيد القرار".

وتراهن رئيسة الحكومة البالغة 64 عاما، والتي تتولى السلطة منذ تشرين الأول، على نتائج استطلاعات تمنح حكومتها تأييدا يقارب 70 بالمئة رغم تراجع طفيف في الأسابيع الأخيرة، لزيادة حصة حزبها في ظل أكثرية برلمانية بسيطة.

وتشير استطلاعات أُجريت قبل الاقتراع إلى أن الحزب سيجتاز عتبة 233 مقعدا اللازمة للغالبية، مع توقعات بأن يحصد الائتلاف الحاكم المكوَّن من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الابتكار الياباني أكثر من 300 مقعد من أصل 465، مقابل احتمال خسارة التحالف الإصلاحي الوسطي الجديد جزءا كبيرا من مقاعده الحالية.

واعتمدت تاكايشي خطابا متشددا حيال الهجرة، فيما تمحورت الحملة أيضا حول القدرة الشرائية والتضخم الذي ظل فوق 2 بالمئة منذ نحو ثلاث سنوات. ووعدت بإعفاء المواد الغذائية من ضريبة الاستهلاك البالغة 8 بالمئة لتخفيف أثر التضخم على الأسر، رغم أن الإجراءات الاقتصادية بما فيها خطة تحفيز بقيمة 135 مليار دولار أثارت قلق المستثمرين.

وفي السياسة، بقيت العلاقة مع الصين ضمن مصادر القلق، لا سيما بعد تصريحات لتاكايشي لمّحت فيها إلى إمكان تدخل اليابان عسكريا إذا هاجمت بكين تايوان، ما أثار غضب الصين وأدى إلى أزمة دبلوماسية. كما تلقت تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كتب على "تروث سوشال" أنها "أثبتت... أنها قائدة قوية ونافذة وحكيمة"، مشيرا إلى أنه يتطلع لاستقبالها في البيت الأبيض في 19 آذار. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة وزراء اليابان تعلن حل مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اليابان ترفع توقعات النمو وتراهن على تحفيز إنفاق الأسر
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر: نتنياهو يستعد لاحتمال حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في حزيران المقبل
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخابات كوسوفو المبكرة.. كسر الجمود أم تمديد الأزمة؟
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الديمقراطي

سكاي نيوز

البرلمان

دبلوماسي

ديمقراطي

برلماني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-02-08
Lebanon24
04:53 | 2026-02-08
Lebanon24
04:31 | 2026-02-08
Lebanon24
04:30 | 2026-02-08
Lebanon24
04:21 | 2026-02-08
Lebanon24
04:17 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24