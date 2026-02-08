من العقارات إلى مشروب المتّة… هذا جديد مشاريع بارون ترامب

كشفت وثائق تجارية اطّلعت عليها مجلة "نيوزويك" أن بارون ، الابن الأصغر للرئيس الأميركي ، سجّل شركة جديدة تعمل في مجال المشروبات.



وبحسب وثائق تسجيل شركات قُدمت في ولايتَي وديلاوير خلال كانون الثاني، جرى تعيين بارون ترامب وأربعة آخرين مديرين لشركة تحمل اسم "سولوس يربا ماتي"، ووصفها أحد المديرين بأنها "شركة متخصصة في مشروبات يربا متة".



وتُعدّ "المتة" نوعاً من شاي الأعشاب المحتوي على الكافيين، وتنتشر على نطاق واسع في دول أميركا الجنوبية، بينها وأوروغواي وباراغواي والبرازيل.



وأظهرت ملفات لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن رأس مال الشركة يبلغ مليون دولار، جرى جمعه عبر طرح خاص.



ولفتت "نيوزويك" إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل قاطع من أن الاسم الوارد في الملفات يعود بالفعل إلى بارون ترمب نجل الرئيس، لكنها أشارت إلى أن الشركة مسجلة على عنوان قريب من مقر إقامة عائلة ترمب في فلوريدا، وأن اثنين من مديريها درسا في نفسها التي درس فيها بارون ترمب.



وبحسب المجلة، يأتي تأسيس الشركة بعد مشاريع سابقة للطالب في السنة الثانية بجامعة والبالغ 19 عاماً، مشيرة إلى أنه في 2025 تحدثت عن تأسيسه شركة عقارية في 2024 قبل حلّها في تشرين الثاني من العام نفسه عقب فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية.

