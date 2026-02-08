من العقارات إلى مشروب المتّة… هذا جديد مشاريع بارون ترامب

كشفت وثائق تجارية اطّلعت عليها مجلة "نيوزويك" أن بارون ترامب، الابن الأصغر للرئيس الأميركي دونالد ترمب، سجّل شركة جديدة تعمل في مجال المشروبات.
وبحسب وثائق تسجيل شركات قُدمت في ولايتَي فلوريدا
وديلاوير خلال كانون الثاني، جرى تعيين بارون ترامب وأربعة آخرين مديرين لشركة تحمل اسم "سولوس يربا ماتي"، ووصفها أحد المديرين بأنها "شركة متخصصة في مشروبات يربا متة".
وتُعدّ "المتة" نوعاً من شاي الأعشاب المحتوي على الكافيين، وتنتشر على نطاق واسع في دول أميركا الجنوبية، بينها الأرجنتين
وأوروغواي وباراغواي والبرازيل.
وأظهرت ملفات لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن رأس مال الشركة يبلغ مليون دولار، جرى جمعه عبر طرح خاص.
ولفتت "نيوزويك" إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل قاطع من أن الاسم الوارد في الملفات يعود بالفعل إلى بارون ترمب نجل الرئيس، لكنها أشارت إلى أن الشركة مسجلة على عنوان قريب من مقر إقامة عائلة ترمب في فلوريدا، وأن اثنين من مديريها درسا في المدرسة الثانوية
نفسها التي درس فيها بارون ترمب.
وبحسب المجلة، يأتي تأسيس الشركة بعد مشاريع سابقة للطالب في السنة الثانية بجامعة نيويورك
والبالغ 19 عاماً، مشيرة إلى أنه في 2025 تحدثت عن تأسيسه شركة عقارية في تموز
2024 قبل حلّها في تشرين الثاني من العام نفسه عقب فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية.