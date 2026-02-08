بعد فيديو ويتكوف في البحر.. عراقجي: لا يخيفنا

قال الأحد، إن الانتشار العسكري الأيركي في المنطقة لا يخيفنا، مشيرا إلى أن مستعدة لمعالجة المخاوف بشأن التخصيب لكنها لن تتنازل عن حقها.



وقال عراقجي في الأول للسياسة الخارجية إنه "لا يحق لأحد أن يفرض على إيران ما يجب أن تملكه أو لا تملكه"، لافتا إلى أن "إصرار التخصيب نابع من مبدأ رفض الهيمنة، وهذا القرار يعود إلى الشعب نفسه".



وأكد أن "التخصيب حاجة حقيقية للبلاد وجزء من استقلالنا وعزتنا الوطنية ولا يحق لأحد أن يقول لنا إنه لا ينبغي أن نمتلكه. نحن مستعدون لمعالجة المخاوف، وتقديم الإجابات، وبناء الثقة، لكننا لن نتنازل عن حقنا القانوني. حتى لو كانت هناك كلفة باهظة، فلن نتراجع عن حقنا القانوني في التخصيب".



ولفت عراقجي إلى أنه "إلى جانب التخصيب، الأهم هو أن تثبت إيران أنها لا تتلقى أوامر من أحد ولا تقبل الهيمنة، فإذا كانت هناك تساؤلات حول الأهداف السلمية لإيران، فنحن عنها؛ والطريق الوحيد هو الدبلوماسية، لأن الطرق غير الدبلوماسية جربت ولم تثمر نتائج، إذ "لا يمكن على المعرفة بالقصف فالتكنولوجيا والمعرفة باقيتان".



وشدد الإيراني على أن "الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة لا يخيفنا، فنحن أهل دبلوماسية كما نحن أهل حرب، ليس لأننا نسعى إلى الحرب، بل لأننا مستعدون لها كي لا يجرؤ أحد على محاربتنا".



وقال: "أولئك الذين غردوا في اليوم الثالث من الحرب بـ"الاستسلام غير المشروط"، أرسلوا في اليوم رسالة تقول "وقف إطلاق نار غير مشروط". لماذا؟ لأننا لم نخف من الحرب وصمدنا".



وختم عراقجي بالتكيد على أنهم "إذا اختاروا طريق الدبلوماسية، سنسير في الطريق نفسه. وإذا خاطبوا الشعب الإيراني بلغة الاحترام، سنرد بلغة الاحترام، وإذا خاطبونا بلغة القوة، سنرد بلغة القوة".



