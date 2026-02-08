نتنياهو يقدّم زيارته.. لقاء مع ترامب الأربعاء لبحث مفاوضات إيران

أفاد مكتب بنيامين مساء السبت عن أن نتنياهو سيلتقي الرئيس الأميركي في الأربعاء المقبل لمناقشة مسار المفاوضات مع .



وقال مكتب نتنياهو إن "أي مفاوضات ينبغي أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران". وفي السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في أن نتنياهو طلب تقديم موعد زيارته إلى البيت الأبيض أسبوعا عن الموعد الذي كان مخططا له.



وتأتي الزيارة في ظل توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة، بعدما انعقدت في سلطنة عمان الجمعة جولة محادثات غير مباشرة بين الطرفين، هي الأولى من نوعها منذ الضربات الأميركية على إيران في حزيران الماضي.



وبينما تتمسك واشنطن بطرح يتناول وقف تخصيب اليورانيوم وكبح البرنامج الصاروخي وإنهاء دعم لوكلائها الإقليميين، تقول إيران إنها مستعدة لبحث الملف فقط من دون التطرق إلى ترسانتها الصاروخية.



وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يعكس تبكير الزيارة حجم القلق من تسارع تفاهمات محتملة مع طهران تخشى أن تأتي غير كافية لاعتبارات أمنها. ومن المقرر أن يعقد الكابينت السياسي والأمني اجتماعا الأحد لبلورة الخطوط التي سيعرضها نتنياهو على .

