Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

نتنياهو يقدّم زيارته.. لقاء مع ترامب الأربعاء لبحث مفاوضات إيران

Lebanon 24
08-02-2026 | 04:17
نتنياهو يقدّم زيارته.. لقاء مع ترامب الأربعاء لبحث مفاوضات إيران
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت عن أن نتنياهو سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن الأربعاء المقبل لمناقشة مسار المفاوضات مع إيران.

وقال مكتب نتنياهو إن "أي مفاوضات ينبغي أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران". وفي السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض أن نتنياهو طلب تقديم موعد زيارته إلى البيت الأبيض أسبوعا عن الموعد الذي كان مخططا له.

وتأتي الزيارة في ظل توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة، بعدما انعقدت في سلطنة عمان الجمعة جولة محادثات غير مباشرة بين الطرفين، هي الأولى من نوعها منذ الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران في حزيران الماضي.

وبينما تتمسك واشنطن بطرح يتناول وقف تخصيب اليورانيوم وكبح البرنامج الصاروخي وإنهاء دعم طهران لوكلائها الإقليميين، تقول إيران إنها مستعدة لبحث الملف النووي فقط من دون التطرق إلى ترسانتها الصاروخية.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يعكس تبكير الزيارة حجم القلق في إسرائيل من تسارع تفاهمات محتملة مع طهران تخشى أن تأتي غير كافية لاعتبارات أمنها. ومن المقرر أن يعقد الكابينت السياسي والأمني الإسرائيلي اجتماعا الأحد لبلورة الخطوط التي سيعرضها نتنياهو على ترامب.
