مسؤول إسرائيلي: تل أبيب تحتفظ بحرية ضرب طهران

أكد أن تحتفظ بسيادتها وحرية التحرك عسكريا ضد لحماية أمنها، مشددا على أن أي اتفاق لن يمنعها من التصرف إذا رأت تهديدا.



وفي مقابلة مع موقع "Ynet" الأحد، قال : "حتى في حالة التوصل إلى اتفاق، إذا تبلور تهديد ضد إسرائيل وطلب منا التدخل، فإننا سنتصرف بلا تردد"، مضيفا أن إسرائيل "دولة ذات سيادة ويجب أن تعمل وفقا لمصالحها الأمنية أولا وأخيرا".



واعتبر كوهين أن "تغيير النظام في طهران يصب في مصلحة جميع المحيطة بإيران"، وأضاف: "الاتفاق مع النظام الحالي لا قيمة له – فقط تغيير النظام في ".



وتأتي تصريحات كوهين في سياق التوترات الإقليمية المستمرة والحشد العسكري الأميركي في المنطقة.

