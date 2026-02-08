تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي: تل أبيب تحتفظ بحرية ضرب طهران

Lebanon 24
08-02-2026 | 04:30
A-
A+
\
مسؤول إسرائيلي: تل أبيب تحتفظ بحرية ضرب طهران
مسؤول إسرائيلي: تل أبيب تحتفظ بحرية ضرب طهران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن إسرائيل تحتفظ بسيادتها وحرية التحرك عسكريا ضد طهران لحماية أمنها، مشددا على أن أي اتفاق لن يمنعها من التصرف إذا رأت تهديدا.

وفي مقابلة مع موقع "Ynet" الأحد، قال كوهين: "حتى في حالة التوصل إلى اتفاق، إذا تبلور تهديد ضد إسرائيل وطلب منا التدخل، فإننا سنتصرف بلا تردد"، مضيفا أن إسرائيل "دولة ذات سيادة ويجب أن تعمل وفقا لمصالحها الأمنية العليا أولا وأخيرا".

واعتبر كوهين أن "تغيير النظام في طهران يصب في مصلحة جميع الدول الإسلامية المحيطة بإيران"، وأضاف: "الاتفاق مع النظام الحالي لا قيمة له – فقط تغيير النظام في إيران".

وتأتي تصريحات كوهين في سياق التوترات الإقليمية المستمرة والحشد العسكري الأميركي في المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن بوست عن مسؤولين إسرائيليين: تل أبيب أسقطت أسلحة سرا لمجموعات درزية جنوبي سوريا
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
طهران تُهدد: ردنا على أي هجوم سيصل إلى قلب تل أبيب
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام اسرائيلي: فتح الملاجئ العامة في تل أبيب
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
خبير إسرائيليّ: تل أبيب لا تستطيع "تدمير" حزب الله بالكامل
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول الإسلامية

وزير الطاقة

إيلي كوهين

الإسرائيلي

الإسلام

إسرائيل

تل أبيب

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-02-08
Lebanon24
04:53 | 2026-02-08
Lebanon24
04:31 | 2026-02-08
Lebanon24
04:21 | 2026-02-08
Lebanon24
04:17 | 2026-02-08
Lebanon24
03:30 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24