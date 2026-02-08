تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد تكتم حوله.. إسرائيل تكشف هوية "السجين آكس"

Lebanon 24
08-02-2026 | 04:31
A-
A+
بعد تكتم حوله.. إسرائيل تكشف هوية السجين آكس
بعد تكتم حوله.. إسرائيل تكشف هوية السجين آكس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت السلطات الإسرائيلية أخيراً عن هوية ضابط استخبارات توفي في ظروف غامضة داخل زنزانته، معلنة عن اسمه وهو النقيب تومر إيغس، من مواليد 15 تشرين الأول 1996، وقد عُرف إعلامياً باسم "السجين آكس".
 

وكان إيغس مسجوناً في سجن "نفيه تسيدك" في شهر أيار 2021، في حين أنه توفي في ظروف غامضة داخل السجن العسكري منذ نحو 5 سنوات.
 

وتومر حاصلٌ على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة حيفا وعمل ضابط مخابرات في الوحدة (8200).
 

وكان إيغس مهتماً بأمن المعلومات، وتحليل الإشارات، وتطوير البرمجيات والخوارزميات، كما كان لديه معرفة واسعة باللغات، إذ كان يتحدث العبرية والإنجليزية بطلاقة، ولديه أيضاً معرفة أساسية باللغات الإسبانية والروسية والفارسية.
 

وانضم تومر إلى جهاز المخابرات في آذار 2016، حيث شغل في البداية منصب ضابط أكاديمي متخصص، ثم ضابطاً أكاديمياً أول، وحصل على العديد من شهادات التقدير، وكان ضمن فريق فاز بجائزة الأمن الإسرائيلية.
 

وأُلقي القبض على تومر واستُجوب من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك" للاشتباه في ارتكابه جريمة "تعريض أمن الدولة للخطر"، وقضى 10 أشهر في السجن، ولقي حتفه في 17 أيار 2021، في ظروف غامضة لم تتضح حتى الآن.
 

وتقول قناة "i24news" الإسرائيلية إن إيغس، الذي كان بعمر 24 عاماً عند وفاته، شغل وظيفة خبير حواسيب وخدم في وحدة (8200) التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية.
 

واعتُقل النقيب إيغس في أيلول عام 2020 بتهم تتعلق بمخالفات أمنية خطيرة، قبل أن يُعثر عليه متوفياً في زنزانته بعد نحو 9 أشهر من اعتقاله.
 

وأنهت المدعية العسكرية العامة السابقة، اللواء يفعات تومر- يروشالمي، في شباط 2025 الرأي القانوني النهائي بشأن ملابسات الوفاة، بحسب الجيش الإسرائيلي.
 

وخلصت المدعية إلى أن سلسلة من الإخفاقات العميقة، وسلوك مهمل من قبل عدد من أصحاب المناصب، إلى جانب متابعة طبية غير كافية، أدت إلى وفاة الضابط، نتيجة مشكلة صحية لم تحصل على العلاج اللازم.
 

وأكدت النيابة العسكرية، استنادًا إلى مواد التحقيق وآراء معهد الطب الشرعي وخبراء طبيين من داخل الجيش وخارجه، أنه لا يمكن الجزم بأن إيغس أقدم على الانتحار.
 

وأشارت النيابة إلى عدم وجود مؤشرات على اكتئاب أو تغيّر سلوكي سابق، وعدم رصد أي تصرف غير اعتيادي في تسجيلات المراقبة يوم الوفاة.
 

وعلقت عائلة إيغس على قرار رفع الحظر بقولها إن نتائج التحقيق تؤكد وجود إخفاقات خطيرة في التعامل مع ابنهم، معتبرة أن الجيش يتحمل المسؤولية عن وفاته، ومشيرة إلى أن تومر توفي قبل استكمال محاكمته ومن دون أن تتاح له الفرصة لتبرئة اسمه.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سبيس إكس" تُجري محادثات اندماج مع "إكس إيه آي"
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تمشيط بالاسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدتي حولا و مركبا
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تمشيط بالأسلحة الرشاشة من نقطة الدواوير المستحدثة باتجاه أطراف مركبا وحولا
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قوة اسرائيلية مُعادية تتوغل وتفجّر منزلا في بلدة حولا
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمن العام

الإسرائيلية

أمن الدولة

الإسرائيلي

الإسبانية

النيابة

العبرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-02-08
Lebanon24
04:53 | 2026-02-08
Lebanon24
04:30 | 2026-02-08
Lebanon24
04:21 | 2026-02-08
Lebanon24
04:17 | 2026-02-08
Lebanon24
03:30 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24