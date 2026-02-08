تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

قائد إيراني: مستعدون للحرب لكننا لا نسعى لإشعال مواجهة إقليمية

Lebanon 24
08-02-2026 | 05:14
A-
A+
قائد إيراني: مستعدون للحرب لكننا لا نسعى لإشعال مواجهة إقليمية
قائد إيراني: مستعدون للحرب لكننا لا نسعى لإشعال مواجهة إقليمية photos 0
قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد، إنه على الرغم من استعداد إيران للحرب إلا أنها لا ترغب بإشعال حرب إقليمية.


وأضاف: "الحرب ستؤدي في كل الأحوال إلى عرقلة تقدم المنطقة وتطورها لسنوات وسيتحمل عواقبها دعاة الحرب من الولايات المتحدة وإسرائيل".


وجاءت تصريحات موسوي بعد يومين من مفاوضات عُقدت مع واشنطن في مسقط.


وهذه أول جولة محادثات منذ أن شنّت الولايات المتحدة في حزيران ضربات على مواقع رئيسية للبرنامج النووي الإيراني خلال حرب الاثني عشر يوما التي بدأتها إسرائيل على إيران. (سكاي نيوز) 
هيئة الأركان العامة

الولايات المتحدة

هيئة الأركان

سكاي نيوز

الإيرانية

يوم الأحد

الإيراني

إسرائيل

