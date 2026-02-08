قائد إيراني: مستعدون للحرب لكننا لا نسعى لإشعال مواجهة إقليمية

قال رئيس للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم ، اليوم الأحد، إنه على الرغم من استعداد للحرب إلا أنها لا ترغب بإشعال حرب إقليمية.





وأضاف: "الحرب ستؤدي في كل الأحوال إلى عرقلة تقدم المنطقة وتطورها لسنوات وسيتحمل عواقبها دعاة الحرب من وإسرائيل".





وجاءت تصريحات موسوي بعد يومين من مفاوضات عُقدت مع في مسقط.





وهذه أول جولة محادثات منذ أن شنّت الولايات المتحدة في حزيران ضربات على مواقع رئيسية للبرنامج خلال حرب الاثني عشر يوما التي بدأتها على إيران. (سكاي نيوز)

Advertisement